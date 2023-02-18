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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحف الإيطالية تتغنى بشجاعة شاب مصري.. شاهد ماذا فعل؟

الشاب المصري
الشاب المصري

أنقذت شجاعة شاب مصري فتاة إيطالية من موت محقق بعد أن التهمت النيران سيارتها. فيما أشادت الصحف الإيطالية ببطولة وشهامة هذا الشاب الذي تدخل في الوقت المناسب لانتشال الفتاة من وسط النيران بعد أن اصطدمت سيارتها بشجرة على أحد الطرق بمنطقة أمندولا منتصف الليل، فأضحت حبيسة داخل ألسنة النار.

وبحسب العربية نت روى الشاب علاء الدين سليمان  تفاصيل ما جرى، قائلا إنه بعد عودته لمنزله منتصف الليل سمع صوت ارتطام قويا في الخارج فحاول استطلاع الأمر ليجد سيارة ترتطم بشجرة بقوة كبيرة وينبعث منها دخان كثيف.

السيارة تفحمت
كما أضاف أنه سارع على الفور للمساعدة واكتشف أن السيارة مغلقة بإحكام وبداخلها فتاة سقطت على مقعد القيادة مغشيا عليها والدماء تسيل منها، مشيرا إلى أنه حاول بكل قوة فتح الأبواب دون جدوى حتى فوجئ بالنيران تنشب وتكاد تصل إلى الفتاة.

علاء مع أسرته

فاضطر لتحطيم الزجاج وانتشال الصبية قبل لحظات من أن تصل النار لمقعدها وتتفحم السيارة بأكملها، ثم بعدها سارع إلى الاتصال بفرق الإسعاف التي وصلت سريعا ونقلت الفتاة إلى المستشفى
كذلك أوضح أنه بعد إدلائه بأقواله في مركز الشرطة، فوجئ بالصحف الإيطالية تتواصل معه وتجري معه مقابلات صحفية تشيد بشهامته وبطولته.

كما فوجئ بأسرة الفتاة تعرض عليه مبالغ مالية لإنقاذه ابنتهم، لكنه رفض وأكد أنه فعل ذلك بدافع الواجب ولا ينتظر مقابلا .

وأضاف أنه زار الفتاة في المستشفى مع أسرتها، وقد تأثرت وانهارت باكية فور رؤيته وشكرته، قائلة: "لولاه لكانت الآن تحت التراب".

الشاب المصري

بدورها، تواصلت القنصلية المصرية في مدينة ميلانو الإيطالية مع الشاب وقدمت له الشكر على عمله البطولي و الإنساني، وأكدت أن ما فعله مثار فخر لكل مصري.

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