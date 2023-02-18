تاجيل دعوى إلغاء قرار تسجيل الأطباء في منظومة الفاتورة الإلكترونية

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، اليوم السبت ، تأجيل الدعوي المقامة من نقابة الأطباء ضد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب بصفتيهما وذلك للمطالبة بإلغاء قرار إلزام الأطباء بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية لجلسة 25 فبراير الجاري للرد والإطلاع.

وقالت نقابة الأطباء إن الدعوى القضائية مقيدة برقم ١٦٧٥٩ لسنة ٧٧ قضائية شق عاجل، وتطلب فيها النقابة فيها وقف تنفيذ قرار وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب بإلزام الأطباء بالتسجيل في منظومة التوقيع الإلكتروني والإيصال الإلكتروني والفاتورة الإلكترونية وذلك لحين البت في الدعاوى القضائية التي تنظرها المحكمة الدستورية بخضوع الأطباء لضريبة القيمة المضافة من عدمه.