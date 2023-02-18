التضامن تكشف تفاصيل إنشاء أول مركز كفالة وطنية لكريمي النسب

كشف مجدي حسن٫ رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن٫ تفاصيل إنشاء أول مركز كفالة وطنية لكريمي النسب "الأبناء بالتبني”.

وقال مجدي حسن٫ رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن٫خلال استضافته ببرنامج “الحياة اليوم”٫ على قناة “الحياة”٫: “فكرة مركز كفالة وطنية لكريمي النسب تأتي في ضوء رؤية الدولة المصرية وهو ما أكد عليه الرئيس السيسي بأهمية دعم منظومة الكفالة والتأكيد على أهمية وقيمة وجود الأبناء كريمي النسب أو الأيتام داخل أسر طبيعية وليس داخل مؤسسات”.

وأضاف: “مركز كفالة وطنية لكريمي النسب يعتبر أول مركز في مصر يستقبل ويصنف الأبناء كريمي النسب والأيتام وفاقدي الرعاية الأسرية”٫ موضحا: "مركز كفالة وطنية لكريمي النسب سوف يستقبل الأطفال منذ الميلاد وحتى 6 سنوات، وهذا بدلا من أن يتم توزيعهم على المؤسسات تقوم الأسر بالتكفل بهم وهذا سيكون أفضل لهم بكثير”.

وأشار: “المركز سيستقبل كافة أبنائنا كريمي النسب منذ العثور عليهم أو الأيتام أو فاقدي الرعاية الآسرية أو الأفال الئين تعرضوا لإيذاء وتم سحبهم من أسر”٫ مشددا: “لا بد من أن يتجمع كل هؤلاء في مكان واحد٫ وسيتم تقديم عدد كبير من الخدمات في هذا المكان منها الخدمات الصحية والنفسية والاجتماعية والدعم القانوني”.

وأكد مجدي حسن رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن أن هناك رؤية للدولة المصرية لتطوير منظومة الكفالة وقد شجع الرئيس السيسي من قبل على ضرورة تكفل المصريين للأطفال ليكون لهم أسرة بشكل طبيعي، متابعا أن العمل جاري في المركز الوطني للكفالة وسوف يفتتح رسميا قبل شهر رمضان المبارك.



ولفت: "هناك توجه في الدولة المصرية وهو اعلاء قيمة الأسرة في المجتمع، وتوفير حياة كريمة للأطفال الأيتام، ولدينا 14 ألف أسرة بديلة كافلة في مصر”٫ متابعا: "يوجد 27 لجنة لرعاية الأسر البديلة وهذه اللجان تكون موجودة في المديريات، ثم لجنة عليا للرعاية البديلة واختصاصات اللجان المحلية مقابلة الأسر والإجراءات”.