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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. التضامن تفتتح أول مركز وطني للكفالة بمصر

الأطفال
الأطفال

أكد مجدي حسن رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن أن هناك رؤية للدولة المصرية لتطوير منظومة الكفالة وقد شجع الرئيس السيسي من قبل على ضرورة تكفل المصريين للأطفال ليكون لهم أسرة بشكل طبيعي، متابعا أن العمل جاري في المركز الوطني للكفالة وسوف يفتتح رسميا قبل شهر رمضان المبارك.

 

أوضح مجدي حسن خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامي "تامر أمين"، خلال برنامجه "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار" أن المركز الوطني للكفالة هو أول مركز من نوعه لإستقبال وتصنيف الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية في مصر، وسوف يستقبل الأطفال منذ الميلاد وحتى 6 سنوات، وهذا بدلا من أن يتم توزيعهم على المؤسسات تقوم الأسر بالتكفل بهم وهذا سيكون أفضل لهم بكثير

 

النظام الأسري وشبه الأسري

 

وأشار مجدي حسن الى أن رؤية وزارة التضامن من فترة طويلة تسعى لتطبيق النظام الأسري وشبه الأسري بدلا من النظام المؤسسي، وهذا النظام يعني أن يكون لدينا أولاد من أسر مكونة من أب وأم أو سيدة مطلقة أو أرملة أو حتى سيدة غير متزوجة تخطت الثلاثين.

المركز الوطني للكفالة الأستاذ مجدي حسن رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن وزارة التضامن الرئيس السيسي تكفل المصريين للأطفال شهر رمضان المبارك تامر امين

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تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. التضامن تفتتح أول مركز وطني للكفالة بمصر

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