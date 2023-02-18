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رئيس التحرير
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أخبار البلد

%95.. التضامن تحقق أعلى معدل إنجاز في الاستجابة بمنظومة الشكاوي الحكومية

وزيرة التضامن
وزيرة التضامن

حققت وزارة التضامن الاجتماعي أعلى معدلات نسب إنجاز في التعامل مع الشكاوي الموجهة لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء خلال شهر فبراير الجاري، وذلك منذ صدور قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2017 بشأن إنشاء منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة ، وقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 1855 لسنة 2017 بشأن منظومة الشكاوي الحكومية وتنظيم مكاتب خدمة المواطنين .
 
ونجحت وزارة التضامن الاجتماعي في تحقيق أعلى معدلات إنجاز في التعامل مع الشكاوي الواردة على المنظومة خلال هذه الفترة بنسبة 95%، وهي أعلى نسبة وصلت لها الوزارة منذ صدور قرار إنشاء منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة، حيث تلقت 366051 بلاغًا، وقامت بالانتهاء من 346049 محققة نسبة إنجاز 95% منذ إنشاء المنظومة وحتي فبراير الجاري، أما على صعيد العام المنقضي 2022، فنجحت وزارة التضامن الاجتماعي في تحقيق نسبة إنجاز 90% ، حيث تلقت حتي 31 ديسمبر 2022 إجمالي 82973 شكوي، وقامت بالانتهاء من 74622 محققة نسبة إنجاز 90% خلال عام 2022.
 
وأبدت  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي تطلعها لتحقيق المزيد من معدلات الإنجاز الأفضل خلال المرحلة المقبلة، موجهة كافة قطاعات الوزارة بسرعة التفاعل والتعامل مع كافة الشكاوي والبلاغات الورادة إليها، وضرورة التحرك فور تلقي هذه الشكاوي والبلاغات لسرعة تقديم الخدمات للسادة المواطنين.
 
وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بالتنسيق الدائم والمستمر  مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء ، وكذلك الوزارات والجهات المعنية، وهيئة الإسعاف المصرية، ومنظمات المجتمع المدنى، مشددة على أن الوزارة تتلقي الشكاوي والبلاغات على الخط الساخن ١٦٤٣٩، وعلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء ١٦٥٢٨، وعلى حسابات وزارة التضامن الاجتماعي بمواقع التواصل الاجتماعي المتنوعة، موجهة في الوقت ذاته الشكر للقائمين على منظومة الشكاوي داخل الوزارة لسرعة تجاوبهم وتفاعلهم مع بلاغات السادة المواطنين.

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