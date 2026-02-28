قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد ومكان جنازة الفنانة الراحلة إيناس الليثي
ارتباك حركة الطيران بمطار دبي الدولي .. توقف مؤقت لإقلاع وهبوط الرحلات
الحكم ولا يفرق.. شوبير يثير الجدل قبل مواجهة الأهلي وزد
دعوة إيرانية لانعقاد مجلس الأمن.. وبيان للخارجية السعودية
سعر الذهب يسجل مكاسب للشهر السابع مع تصاعد التوترات بين أمريكا وإيران
الهجوم على إيران.. صواريخ طهران تستهدف قاعدة الحرير في العراق
دوي انفجار قوي في مدينة دبي الإماراتية
اغتيال قادة النظام.. الضربات الإسرائيلية تستهدف المرشد الإيراني وبزشكيان
مصر تسجل 750 ألف نسمة زيادة في عدد سكانها خلال 196 يوما
ترامب : شاغلي الرئيسي تحقيق الحرية للشعب الإيراني
الأزهر : نصر العاشر من رمضان سيظل شاهدًا على بطولات الجيش المصري
روسيا تسخر من ترامب: صانع السلام يشن حربا ضد إيران
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

تنسيق ناري مزدوج… تل أبيب تلاحق رؤوس النظام الإيراني وواشنطن تضرب المواقع العسكرية

ناصر السيد

صرح مسؤول أمريكي لقناة فوكس نيوز بأن إسرائيل تستهدف القيادة الإيرانية في هجومها ضد طهران، بينما تركز الولايات المتحدة على أهداف عسكرية ومواقع صواريخ باليستية تشكل "تهديدًا وشيكًا".

وأكد المسؤول أن الجيش الأمريكي لا يستهدف القيادة الإيرانية.

وفي نفس السياق، ذكر مسؤول إسرائيلي أن الضربات التي شنتها إسرائيل صباح اليوم في إيران استهدفت المرشد الإيراني علي خامنئي والرئيس مسعود بيزشكيان.

وأضاف المسؤول أن الضربات استهدفت أيضاً قادة عسكريين وهيئات رفيعة أخرى في النظام، موضحا أن نتائج الضربات غير واضحة حتى الآن، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية بأن بيزشكيان يتمتع بصحة جيدة.

وبعد دقائق، نقلت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية عن مصادر إسرائيلية لم تسمها، أن إسرائيل ترى أن الضربات على إيران حتى الآن حققت "نجاحاً كبيراً" في هدفها المتمثل في القضاء على القيادة الإيرانية.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية، نقلاً عن الحرس الثوري، أن أربع قواعد أمريكية في الشرق الأوسط استُهدفت رداً على غارات أمريكية وإسرائيلية على مدن إيرانية.

وأفادت وكالة أنباء فارس، نقلاً عن الحرس الثوري، بأن إيران استهدفت بصواريخها قاعدة العديد الجوية في قطر، وقاعدة السالم الجوية في الكويت، وقاعدة الظفرة الجوية في الإمارات، وقاعدة الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين.

