مواعيد مباريات اليوم الأحد 19-2-2023 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الأحد 19 - 2 - 2023 عدداً من المباريات الهامة أبرزها مباراة مانشستر يونايتد أمام ليستر سيتي فى الدوري الإنجليزي
مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا
الدحيل X الريان – الساعة 5 مساء- على قناةbeIN Sports AFC HD
الشباب X ناساف كارشي – الساعة 8 مساء -على قناةbeIN Sports AFC HD
مواعيد مباريات كأس الكونفيدرالية الأفريقية
سانت إيلوي لوبوبو X مارومو جالانتس – الساعة 3 عصرا -على قناةbeIN Sports HD 4
فيوتشر X بيراميدز – الساعة 6 مساء -على قناة beIN Sports HD 4
ريال باماكو X الاتحاد المنستيري – الساعة 6 مساء -على قناة beIN Sports HD 7
يانج أفريكانز X مازيمبي – الساعة 6 مساء -على قناة beIN Sports HD 4
ريفرز يونايتد X أسيك ميموزا – الساعة 6 مساء -على قناة beIN Sports HD 7
الأخضر X اتحاد الجزائر – الساعة 6 مساء -على قناة beIN Sports HD 4
الجيش الملكي X أسكو كارا – الساعة 9 مساء -على قناة beIN Sports HD 4
موتيما بيمبي X ديابل نوار – الساعة 9 مساء -على قناة beIN Sports HD 7
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد X ليستر سيتي – الساعة 4 عصرا
توتنهام هوتسبير X وست هام – الساعة 6:30 مساء
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
إلتشي X إسبانيول – الساعة 3 عصرا -على قناة beIN Sports HD 1
رايو فاليكانو X إشبيلية – الساعة 5 مساء -على قناةbeIN Sports HD 1
أتلتيكو مدريد X أتلتيك بيلباو – الساعة 7:30 مساء -على قناة beIN Sports HD 1
برشلونة X قاديش – الساعة 10 مساء -على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
أتلانتا X ليتشي – الساعة 1:30 ظهرا -على قناة AD SPORTS Premium 1
ساليرنيتانا X لاتسيو – الساعة 4 عصرا- على قناة AD SPORTS Premium 1
فيورنتينا X إمبولي – الساعة 4 عصرا -على قناة AD SPORTS Premium 2
سبيزيا X يوفنتوس – الساعة 7 مساء -على قناة AD SPORTS Premium 1
روما X هيلاس فيرونا – الساعة 9:45 مساء -على قناة AD SPORTS Premium 1
مواعيد مباريات الدوري الألماني
يونيون برلين X شالكه 04 – الساعة 4:30 عصرا
بوروسيا دورتموند X هيرتا برلين – الساعة 6:30 مساء
باير ليفركوزن X ماينز 05 – الساعة 8:30 مساء
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان X ليل – الساعة 2 ظهرا
لوريان X اجاكسيو – الساعة 4 عصرا
ستاد بريست 29 X موناكو – الساعة 4 عصرا
رين X كليرمون فوت 63 – الساعة 4 عصرا
تروا X مونبلييه – الساعة 4 عصرا
لانس X نانت – الساعة 6 مساء
تولوز X مارسيليا – الساعة 9:45 مساء
مواعيد مباريات الدوري المصري
البنك الأهلي X سموحة – الساعة 5 مساء -على قناة 2 on time sport
مواعيد مباريات كأس أفريقيا للشباب تحت 20 سنه
مصر X موزمبيق – الساعة 4 عصرا -على قناة 1 on time sport
السنغال X نيجيريا – الساعة 7 مساء -على قناة 1 on time sport