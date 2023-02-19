مواعيد مباريات اليوم الأحد 19-2-2023 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الأحد 19 - 2 - 2023 عدداً من المباريات الهامة أبرزها مباراة مانشستر يونايتد أمام ليستر سيتي فى الدوري الإنجليزي



مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا



الدحيل X الريان – الساعة 5 مساء- على قناةbeIN Sports AFC HD

الشباب X ناساف كارشي – الساعة 8 مساء -على قناةbeIN Sports AFC HD

مواعيد مباريات كأس الكونفيدرالية الأفريقية



سانت إيلوي لوبوبو X مارومو جالانتس – الساعة 3 عصرا -على قناةbeIN Sports HD 4

فيوتشر X بيراميدز – الساعة 6 مساء -على قناة beIN Sports HD 4

ريال باماكو X الاتحاد المنستيري – الساعة 6 مساء -على قناة beIN Sports HD 7

يانج أفريكانز X مازيمبي – الساعة 6 مساء -على قناة beIN Sports HD 4

ريفرز يونايتد X أسيك ميموزا – الساعة 6 مساء -على قناة beIN Sports HD 7

الأخضر X اتحاد الجزائر – الساعة 6 مساء -على قناة beIN Sports HD 4

الجيش الملكي X أسكو كارا – الساعة 9 مساء -على قناة beIN Sports HD 4

موتيما بيمبي X ديابل نوار – الساعة 9 مساء -على قناة beIN Sports HD 7

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي



مانشستر يونايتد X ليستر سيتي – الساعة 4 عصرا

توتنهام هوتسبير X وست هام – الساعة 6:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإسباني



إلتشي X إسبانيول – الساعة 3 عصرا -على قناة beIN Sports HD 1

رايو فاليكانو X إشبيلية – الساعة 5 مساء -على قناةbeIN Sports HD 1

أتلتيكو مدريد X أتلتيك بيلباو – الساعة 7:30 مساء -على قناة beIN Sports HD 1

برشلونة X قاديش – الساعة 10 مساء -على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي



أتلانتا X ليتشي – الساعة 1:30 ظهرا -على قناة AD SPORTS Premium 1

ساليرنيتانا X لاتسيو – الساعة 4 عصرا- على قناة AD SPORTS Premium 1

فيورنتينا X إمبولي – الساعة 4 عصرا -على قناة AD SPORTS Premium 2

سبيزيا X يوفنتوس – الساعة 7 مساء -على قناة AD SPORTS Premium 1

روما X هيلاس فيرونا – الساعة 9:45 مساء -على قناة AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني



يونيون برلين X شالكه 04 – الساعة 4:30 عصرا

بوروسيا دورتموند X هيرتا برلين – الساعة 6:30 مساء

باير ليفركوزن X ماينز 05 – الساعة 8:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي



باريس سان جيرمان X ليل – الساعة 2 ظهرا

لوريان X اجاكسيو – الساعة 4 عصرا

ستاد بريست 29 X موناكو – الساعة 4 عصرا

رين X كليرمون فوت 63 – الساعة 4 عصرا

تروا X مونبلييه – الساعة 4 عصرا

لانس X نانت – الساعة 6 مساء

تولوز X مارسيليا – الساعة 9:45 مساء





مواعيد مباريات الدوري المصري



البنك الأهلي X سموحة – الساعة 5 مساء -على قناة 2 on time sport





مواعيد مباريات كأس أفريقيا للشباب تحت 20 سنه



مصر X موزمبيق – الساعة 4 عصرا -على قناة 1 on time sport

السنغال X نيجيريا – الساعة 7 مساء -على قناة 1 on time sport