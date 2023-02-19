عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 19-2-2023 والقنوات الناقلة

صدى البلد

تنطلق اليوم الأحد 19 - 2 - 2023 عدداً من المباريات الهامة أبرزها مباراة مانشستر يونايتد أمام ليستر سيتي فى الدوري الإنجليزي 


مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا 


الدحيل X الريان – الساعة 5 مساء- على قناةbeIN Sports AFC HD

الشباب X ناساف كارشي – الساعة 8 مساء -على قناةbeIN Sports AFC HD

 

مواعيد مباريات كأس الكونفيدرالية الأفريقية 


سانت إيلوي لوبوبو X مارومو جالانتس – الساعة 3 عصرا -على قناةbeIN Sports HD 4  

فيوتشر X بيراميدز – الساعة 6 مساء -على قناة beIN Sports HD 4  

ريال باماكو X الاتحاد المنستيري – الساعة 6 مساء -على قناة beIN Sports HD 7

يانج أفريكانز X مازيمبي – الساعة 6 مساء -على قناة beIN Sports HD 4    

ريفرز يونايتد X أسيك ميموزا – الساعة 6 مساء -على قناة beIN Sports HD 7    

الأخضر X اتحاد الجزائر – الساعة 6 مساء -على قناة beIN Sports HD 4  

الجيش الملكي X أسكو كارا – الساعة 9 مساء -على قناة beIN Sports HD 4    

موتيما بيمبي X ديابل نوار – الساعة 9 مساء -على قناة beIN Sports HD 7

 

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي 


مانشستر يونايتد X ليستر سيتي – الساعة 4 عصرا            

توتنهام هوتسبير X وست هام – الساعة 6:30 مساء                

 

مواعيد مباريات الدوري الإسباني 


إلتشي X إسبانيول – الساعة 3 عصرا -على قناة beIN Sports HD 1

رايو فاليكانو X إشبيلية – الساعة 5 مساء -على قناةbeIN Sports HD 1  

أتلتيكو مدريد X أتلتيك بيلباو – الساعة 7:30 مساء -على قناة beIN Sports HD 1

برشلونة X قاديش – الساعة 10 مساء -على قناة beIN Sports HD 1

 

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي 

 
أتلانتا X ليتشي – الساعة 1:30 ظهرا -على قناة AD SPORTS Premium 1                    

ساليرنيتانا X لاتسيو – الساعة 4 عصرا- على قناة AD SPORTS Premium 1      

فيورنتينا X إمبولي – الساعة 4 عصرا -على قناة AD SPORTS Premium 2  

سبيزيا X يوفنتوس – الساعة 7 مساء -على قناة AD SPORTS Premium 1  

روما  X هيلاس فيرونا – الساعة 9:45 مساء -على قناة AD SPORTS Premium 1            

             

مواعيد مباريات الدوري الألماني 

 
يونيون برلين X شالكه 04 – الساعة 4:30 عصرا    

بوروسيا دورتموند X هيرتا برلين – الساعة 6:30 مساء              

باير ليفركوزن X  ماينز 05 – الساعة 8:30 مساء            

txt

بعد توقف النشاط الرياضي في تركيا.. تريزيجيه يعود إلى الأهلي

txt

تريزيجيه ومهاجم قوي.. سيف زاهر يعلن صفقات الأهلي بالميركاتو الصيفي

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي  

 
باريس سان جيرمان X  ليل – الساعة 2 ظهرا    

لوريان X اجاكسيو – الساعة 4 عصرا            

ستاد بريست 29 X موناكو – الساعة 4 عصرا          

رين X كليرمون فوت 63  – الساعة 4 عصرا  

تروا X مونبلييه – الساعة 4 عصرا        

لانس X نانت – الساعة 6 مساء      

تولوز X مارسيليا – الساعة 9:45 مساء


 

مواعيد مباريات الدوري المصري 

   
البنك الأهلي  X سموحة – الساعة 5 مساء -على قناة 2 on time sport


 

مواعيد مباريات كأس أفريقيا للشباب تحت 20 سنه 


مصر  X موزمبيق – الساعة 4 عصرا -على قناة 1 on time sport      

السنغال X نيجيريا – الساعة 7 مساء -على قناة 1 on time sport

الدوري الإنجليزي برشلونة بيراميدز مواعيد مباريات اليوم مانشستر يونايتد الكونفيدرالية الإفريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كيلو الفراخ بـ60 جنيهًا فقط.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن

بعد فوز الهلال| خالد الغندور يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

محدش خد باله.. ميدو يكشف مفاجأة بالصور في هدف الهلال أمام الأهلي

زوجته فنانة شهيرة .. شاعر غنائي يطلق النار على نفسه ويتوفى في الحال

الذهب يتراجع بقوة لأول مرة منذ 70 يومًا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

لا رجعة فيه.. تطورات مفاجئة بشأن أزمة قيد لاعبي الزمالك

صدى البلد يكشف حقيقة عقوبات الأهلي على محمد الشناوي

تسونامي جديد.. فاروق الباز يفجّر مفاجأة من العيار الثقيل: البحر الأحمر يتحرك|فيديو

موضوعات متعلقة

خالد الغندور: لا أتفهم الهجوم غير الطبيعي من جماهير الأهلي على اللاعبين

ترشيحاتنا

المستوطنات وقرار مجلس الأمن.. تفاصيل مكالمة بلينكن والرئيس الفلسطيني

جهود الدولة لعودة أسعار الدواجن لطبيعتها.. فيديو

في ذكرى ميلاد محمد شرف .. تعرف على وصيته الأخيرة لابنه

أخبار التكنولوجيا| طريقة معرفة التجسس على رسائل هاتف الآيفون.. و7 حلول بسيطة لإصلاح أعطال Gmail على هواتف أندرويد

مواعيد مباريات اليوم الأحد 19-2-2023 والقنوات الناقلة

شاورما وكبة.. مواطن ينصب على عامل دليفري ويتهرب من دفع 550 جنيها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكسل هو السبب.. وفاة أكثر من 10 آلاف شخص في أوروبا سنويا

إشارات سرية في البلاط الملكي.. الكشف عن أسرار كاميلا وزوجها تشارلز

طالب بريطاني ينهي حياة معلمته لسبب غريب

ضباط شرطة يلقون المولوتوف على بعضهم في شوارع بريطانيا

فيديو

260 ساعة تحت أنقاض الزلزال.. لحظة عودة أب من الموت ولقائه بابنته المولودة

قرارات حكومية عاجلة بشأن أسعار الدواجن | فيديو

فرق إنقاذ عربية.. فلسطيني يطلق مبادرة لمواجهة الكوارث والزلازل |تغطية خاصة

انتشل إيطالية من النار بأعجوبة.. قصة شجاعة شاب مصري في روما |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

يا رب

إبراهيم شعبان

الناس لا يموتون في اليابان بسبب الزلازل

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

اﻟﻤﺰﻳﺪ