بعد توقف النشاط الرياضي في تركيا.. تريزيجيه يعود إلى الأهلي

أعلن عماد متعب لاعب الأهلي السابق، عضو رابطة الأندية المحترفة، عن قرب انضمام محمود حسن تريزيحيه نجم جالطا سراي للأهلي عقب توقف النشاط الرياضي في تركيا حاليا.

وكتب عماد متعب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "تريزيجيه يقترب من الانضمام للأهلي إعارة 6 شهور.



وأضاف عماد متعب: "الاتحاد الدولي سيسمح بانتقال أي لاعب من الدوري التركي بسبب توقف الدوري".

وكان الهلال السوداني قد فاز على الأهلي بهدف نظيف في إطار منافسات الجولى الأولى من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وسيواجه الأهلي نظيره أسوان في إطار منافسات الدوري المصري.