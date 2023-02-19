آلام ظهر مزمنة لفتاة تكشف عن وجود سرطان بالمرحلة الرابعة

كانت هانا تبلغ من العمر 24 عامًا عندما بدأت تعاني من التعرق الليلي وفقدان الوزن والطفح الجلدي والسعال المستمر أثناء الإجازة على الرغم من مناشدة الأطباء لفحص أعراضها ، فقد تحملت ستة أشهر من المعاناة قبل الخضوع للاختبارات في النهاية، وجد الخبراء ورمًا في المرحلة الرابعة ، يُظهر خصائص "عدوانية".

كانت هانا بعيدة في رحلة تزلج في مارس 2022، عندما أصيبت بحالة سيئة من الالتهاب الرئوي إلى جانب علامات أخرى، كما كانت قلقة على صحتها ، ذهبت هانا إلى الطبيب أربع مرات في الأسبوع ولكن تم فصلها مرارًا وتكرارًا.

كان الأطباء يشتبهون في البداية في أن سرطان الرئة يمكن أن يسبب أعراضها ، ولكن عندما تم تصويرها في النهاية بالأشعة السينية والفحص اكتشفوا ورمًا عنيفًا تم تشخيصه على أنه ورم ليمفوما بي كبير منتشر.

قالت هانا، من بريستول بجنوب غرب إنجلترا: "كان الورم في رئتي اليسرى - لقد استهلك ثلاثة أجزاء من رئتي. اكتشفنا أنني كنت في المرحلة الرابعة "أنت تعلم أنه أمر سيء عندما يطلبون من شخص ما أن يجلس معك بينما يخبرك الأطباء بالأخبار.

وأضافت: "لم تكن صدمة - لقد شعرت بالارتياح لتشخيص المرض في النهاية لم تصدمني حتى بدأت العلاج الكيميائي "لقد شعرت بالإحباط لأنني لم أستطع السفر ؛ كان لدينا الكثير من الخطط. كنا نتطلع لشراء منزل ولكننا من الناحية المالية تم تدميرنا.

دمرت حياتنا لمدة عام " تم قبول الفتاة البالغة من العمر 24 عامًا في تجربة سريرية حيث تم إعطاؤها علاجًا مناعيًا غير جراحي كبديل للعلاج الكيميائي ، يعمل الدواء عن طريق تعزيز هجوم جهاز المناعة على الخلايا السرطانية

لاحظت هانا: "في فحص منتصف الطريق الذي أجريته ، تقلص ورمي بنسبة 80 في المائة، سرطان الغدد الليمفاوية B المنتشر - نوع من اللمفومة اللاهودجكينية - يؤثر بشكل أساسي على الجهاز اللمفاوي.

يحدث عندما يبدأ الجسم في إنتاج الخلايا الليمفاوية B ، وهي خلايا الدم البيضاء الشائعة المصممة لدرء العدوى، مع العلاج في الوقت المناسب ، يتلقى ما يقرب من ثلثي المرضى العلاج العلاجي ، ولكن حتى التأخير الطفيف يمكن أن يكون قاتلاً،من المهم ملاحظة أن معدلات البقاء على قيد الحياة تختلف بشكل كبير باختلاف أنواع ومراحل الليمفوما عندما توصف الحالة بأنها عدوانية ، فهذا يشير إلى أن السرطان ينمو بسرعة وينتشر بسرعة.

تميل هذه الأنواع من الأورام اللمفاوية ، والمعروفة أيضًا باسم الليمفوما عالية الدرجة أو الليمفوما متوسطة الدرجة ، إلى ظهور أعراض عدوانية.