عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

آلام ظهر مزمنة لفتاة تكشف عن وجود سرطان بالمرحلة الرابعة

آلام ظهر مزمنة لشابة
آلام ظهر مزمنة لشابة 24 عامًا تكشف عن وجود سرطان بالمرحلة

كانت هانا تبلغ من العمر 24 عامًا عندما بدأت تعاني من التعرق الليلي وفقدان الوزن والطفح الجلدي والسعال المستمر أثناء الإجازة على الرغم من مناشدة الأطباء لفحص أعراضها ، فقد تحملت ستة أشهر من المعاناة قبل الخضوع للاختبارات في النهاية، وجد الخبراء ورمًا في المرحلة الرابعة ، يُظهر خصائص "عدوانية".

كانت هانا بعيدة في رحلة تزلج في مارس 2022، عندما أصيبت بحالة سيئة من الالتهاب الرئوي إلى جانب علامات أخرى، كما كانت قلقة على صحتها ، ذهبت هانا إلى الطبيب أربع مرات في الأسبوع ولكن تم فصلها مرارًا وتكرارًا.

كان الأطباء يشتبهون في البداية في أن سرطان الرئة يمكن أن يسبب أعراضها ، ولكن عندما تم تصويرها في النهاية بالأشعة السينية والفحص اكتشفوا ورمًا عنيفًا تم تشخيصه على أنه ورم ليمفوما بي كبير منتشر.

 قالت هانا، من بريستول بجنوب غرب إنجلترا: "كان الورم في رئتي اليسرى - لقد استهلك ثلاثة أجزاء من رئتي. اكتشفنا أنني كنت في المرحلة الرابعة "أنت تعلم أنه أمر سيء عندما يطلبون من شخص ما أن يجلس معك بينما يخبرك الأطباء بالأخبار.

وأضافت: "لم تكن صدمة - لقد شعرت بالارتياح لتشخيص المرض في النهاية لم تصدمني حتى بدأت العلاج الكيميائي "لقد شعرت بالإحباط لأنني لم أستطع السفر ؛ كان لدينا الكثير من الخطط. كنا نتطلع لشراء منزل ولكننا من الناحية المالية تم تدميرنا.

دمرت حياتنا لمدة عام " تم قبول الفتاة البالغة من العمر 24 عامًا في تجربة سريرية حيث تم إعطاؤها علاجًا مناعيًا غير جراحي كبديل للعلاج الكيميائي ، يعمل الدواء عن طريق تعزيز هجوم جهاز المناعة على الخلايا السرطانية 

 

لاحظت هانا: "في فحص منتصف الطريق الذي أجريته ، تقلص ورمي بنسبة 80 في المائة، سرطان الغدد الليمفاوية B المنتشر - نوع من اللمفومة اللاهودجكينية - يؤثر بشكل أساسي على الجهاز اللمفاوي.

يحدث عندما يبدأ الجسم في إنتاج الخلايا الليمفاوية B ، وهي خلايا الدم البيضاء الشائعة المصممة لدرء العدوى، مع العلاج في الوقت المناسب ، يتلقى ما يقرب من ثلثي المرضى العلاج العلاجي ، ولكن حتى التأخير الطفيف يمكن أن يكون قاتلاً،من المهم ملاحظة أن معدلات البقاء على قيد الحياة تختلف بشكل كبير باختلاف أنواع ومراحل الليمفوما عندما توصف الحالة بأنها عدوانية ، فهذا يشير إلى أن السرطان ينمو بسرعة وينتشر بسرعة.

تميل هذه الأنواع من الأورام اللمفاوية ، والمعروفة أيضًا باسم الليمفوما عالية الدرجة أو الليمفوما متوسطة الدرجة ، إلى ظهور أعراض عدوانية.

السرطان جهاز المناعة سرطان الرئة فقدان الوزن سرطان الطفح الجلدي لإلتهاب الرئوي الخلايا السرطانية الإلتهاب الرئوي سرطان الغدد الليمفاوية الجهاز اللمفاوي العلاج الكيميائي التعرق الليلي السعال المستمر الخلايا السرطاني سرطان الرئ ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد فوز الهلال| خالد الغندور يزف بشرى سارة لجماهير الأهلي

زوجته فنانة شهيرة .. شاعر غنائي يطلق النار على نفسه ويتوفى في الحال

صدى البلد يكشف حقيقة عقوبات الأهلي على محمد الشناوي

بسبب صفقات الزمالك.. قانونى يكشف حقيقة حبس رئيس اتحاد الكرة.. تفاصيل

تطور عاجل في قضية قيد لاعبي الزمالك

تسونامي جديد.. فاروق الباز يفجّر مفاجأة من العيار الثقيل: البحر الأحمر يتحرك|فيديو

محدش خد باله.. ميدو يكشف مفاجأة بالصور في هدف الهلال أمام الأهلي

عكس التوقعات .. انخفاض متتالٍ فى أسعار الذهب | وعيار 21 خيالي

موضوعات متعلقة

اكتشاف علاج جديد.. بشرى سارة لمرضى السكر من الأطفال

تلف الأعضاء.. 5 مخاطر خفية للتدخين الإلكتروني

استشاري حساسية ومناعة: فيروس ماربورغ من الأنواع الفتاكة وليس له علاج

تطورات الحالة الصحية لنجل محمد ثروت.. استجاب للعلاج ويخضع لبروتوكول طبي

ترشيحاتنا

عبد الرحيم كمال: مدين بجزء من خيالي لـ جابرييل جارسيا ماركيز

إشارات سرية في البلاط الملكي.. الكشف عن أسرار كاميلا وزوجها تشارلز

أزمة داخل الزمالك بسبب عقد مصطفى شلبي.. تفاصيل

خلفته وأنا عندي 18 سنة.. آمال ماهر تكشف أسرارا لأول مرة عن ابنها

دعاء لعلاج ضيق الصدر والاكتئاب .. ردده يبدل الله حزنك لفرح

لا رجعة فيه.. تطورات مفاجئة بشأن أزمة قيد لاعبي الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طالب بريطاني ينهي حياة معلمته لسبب غريب

ضباط شرطة يلقون المولوتوف على بعضهم في شوارع بريطانيا

كائنات فضائية خطفتهم.. أغرب أعذار الموظفين في بريطانيا لطلب إجازة

بدون فلتر .. صور من قريب تكشف عمليات تجميل أحلام في وجهها

فيديو

قرارات حكومية عاجلة بشأن أسعار الدواجن | فيديو

فرق إنقاذ عربية.. فلسطيني يطلق مبادرة لمواجهة الكوارث والزلازل |تغطية خاصة

انتشل إيطالية من النار بأعجوبة.. قصة شجاعة شاب مصري في روما |فيديوجراف

والدها تنازل والمحكمة تقرر إعدامها .. ماذا فعلت فتاة بورسعيد أثناء محاكمتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

يا رب

إبراهيم شعبان

الناس لا يموتون في اليابان بسبب الزلازل

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

غادة جابر

استشراف حكومات المستقبل

عماد فؤاد مسعود

خيري منصور... فارس اللغة وفريستها !

مني أحمد

مصر التي في خاطري

اﻟﻤﺰﻳﺪ