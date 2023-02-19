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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أمها صاحبتهم .. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو تعذيب سيدتين لطفلة بالجيزة

طفلة
طفلة

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم رصده بشأن تداول مقطع فيديو على تطبيق "واتس آب" يتضمن قيام سيدتين بالتعدى على طفلة وتعذيبها.

 بتكثيف التحريات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد وضبط المتهمتان المشار إليهما وتبين أنهما (ربة منزل ونجلتها "لها معلومات جنائية" مقيمتان بدائرة قسم شرطة الوارق بالجيزة) .

 بمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما الواقعة بزعم تأديب الطفلة "سن 8 سنوات - مقيمة بالعقار محل سكنهما"، بناءً على طلب والدتها "جارة المتهمتان وتربطها علاقة صداقة بهما" .

وبفحص هاتف إحدى المتهمتان تبين إحتوائه على عدة مقاطع آخرى تتضمن قيامهما بتعذيب شقيقى الطفلة المشار إليها ( سن 10 و 4 سنوات) وبمواجهتها بتلك المقاطع أيدت إرتكابها بناءً على رغبة والدة الأطفال لتأديبهم وتقويم سلوكهم.. وبسؤال والدة الأطفال، أيدت إعترافات المتهمتان.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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