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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جريمة غامضة.. الشرطة البريطانية تعثر على جثة امرأة في لانكشاير

الشرطة البريطانية
الشرطة البريطانية

أعلنت الشرطة في شمال إنجلترا، اليوم الأحد، العثور على جثة بالقرب من مكان فقدان سيدة الشهر الماضي.

وشوهدت نيكولا بولي، البالغة من العمر 45 عامًا، آخر مرة تمشي مع كلبها بالقرب من نهر في لانكشاير، شمال غرب إنجلترا، في 27 يناير الماضي.

بعد خمس وعشرين دقيقة، تم العثور على هاتفها المحمول، الذي كان لا يزال متصلاً بمكالمة هاتفية، على مقعد. 

ووصلت شرطة لانكشاير البريطانية إلى الموقع، اليوم الأحد في تمام الساعة 1136 بتوقيت جرينتش، عقب تقارير عن وجود جثة في نهر ويري.

وقالت الشرطة في بيان على تويتر: “وصل فريق بحث تحت الماء وضباط متخصصون مكان الحادث بعد ذلك ودخلوا المياه وانتشلوا جثة للأسف”. 

وأضافت الشرطة: “أنه لم يتم تحديد هوية رسمية حتى الآن، لذلك لا يمكننا تحديد ما إذا كانت هذه هي نيكولا بولي في هذا الوقت”. 

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