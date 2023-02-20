أخبار الفن| صور ياسمين عز قبل الشهرة.. ووفاة فنانة شابة.. ونهاية «أزمة منتصف العمر»

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية المهمة عن ياسمين عز ومسلسل أزمة منتصف العمر، وريم الحمروني، نلخص أبرزه فيما يلي:

تصدرت الاعلامية ياسمين عز تريند جوجل بعد تصريحاتها عن المكياج ، وتداول رواد السوشيال ميديا صورا لها قبل الشهرة.



كشف الفنان سامي دربز عن تفاصيل جنازة الفنانة التونسية الشابة ريم الحمروني ، حيث كتب سيتم نقل جثمان المرحومة اليوم الأحد على الساعة السابعة مساء من منزلها الكائن بإقامة السعادة 1 بحي الخضراء الى منزلها بمدينة قابس اين سيقام موكب الدفن هناك غدا الاثنين

سادت حالة من الجدل على مواقع السوشيال ميديا جول نهاية أزمة منتصف العمر ، والذي يقوم ببطولته النجم كريم فهمي ورنا رئيس .

تلقى الوسط الفني صدمة كبيرة برحيل الفنانة التونسية الشابة ريم الحمروني ، حيث حرص عدد من نجوم الفن على نعيها عبر صفحاتهم.

علق الفنان محمد رزق على فيديو اعتداء أحد مسؤلي الهلال السوداني على حارس الأهلي علي لطفي وضربه بالقلم على وجهه.