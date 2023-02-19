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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تشيع الجنازة غدا

صدمة في الوسط الفني..وفاة فنانة شابة شهيرة بعد تعرضها لأزمة صحية حادة

ريم الحمروني
ريم الحمروني

كشف الفنان سامي دربز عن تفاصيل جنازة الفنانة التونسية الشابة ريم الحمروني ، حيث كتب سيتم نقل جثمان المرحومة اليوم الأحد على الساعة السابعة مساء من منزلها الكائن  بإقامة السعادة 1 بحي الخضراء الى منزلها بمدينة قابس اين سيقام موكب الدفن هناك غدا الاثنين

تلقى الوسط الفني صدمة كبيرة برحيل الفنانة التونسية الشابة ريم الحمروني ، حيث حرص عدد من نجوم الفن على نعيها عبر صفحاتهم

توفيت صباح اليوم ،  الفنانة الشابة ريم الحمروني ، بسبب أزمة صحية حادة ألمّت بها مؤخرًا، ووصفتها بأنها إحدى نجمات المسرح، وحظيت بالعديد من الجوائز والتكريمات.

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وفاة الفنانة التونسية ريم الحمروني

 

وقبل وفاة الفنانة التونسية ريم الحمروني، شاركت في أكثر من عمل درامي وسينمائي، ولم تكشف وسائل الإعلام التونسية عن موعد ومكان الجنازة والعزاء.

وكانت الراحلة قد شاركت مؤخرًا في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بمسرحية "الشقف"، كما كان للفقيدة عدد من المشاركات السينمائية على غرار فيلم "صندوق عجب" لرضا الباهي و"تالة مون أمور" لمهدي الهميلي و"فترية" لوليد الطايع.

ونعت وزارة الثقافة التونسية، الفنانة ريم الحمروني، ورثاها عدد كبير من جمهورها ومتابعيها على منصات التواصل الاجتماعي، ووصفوا خبر رحيلها بالمفاجئ وأنه صدمة كبيرة لعشاق الفن التونسي، خصوصًا وأنها كانت عنوان الفرحة والابتسامة بالنسبة لهم.

 

 

أعمالها الفنية

ومن أبرز أعمالها الدرامية: «توق، الحجامة، ولاد بحر، الخياطة، زنقة الريح، حرقة»، ومن أعمالها المسرحية: «الشقف، نوار الملح، النهاية، الجوهرة والأسد»، ومن أعمالها السينمائية: «صندوق عجب، ألبوم، فترية».

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