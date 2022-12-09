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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاة فنانة تونسية شهيرة بسبب خطأ طبي

فايزة المحرصي
فايزة المحرصي

توفيت منذ قليل فنانة تونسية شهيرة بعد صراع مع المرض، وتعرضها لوعكة صحية نقلت على إثرها إلى إحدى مستشفيات العاصمة. 

ورحلت فايزة المحرصي بعد مرورها بتجربة صعبة جدا في شهر سبتمبر الماضي، وكانت قد شعرت بتحسن بحسب تصريحات سابقة لها، لكن المرض عاودها مرة أخرى. 

وكشفت زميلتها حنان الشقراني في تصريحات تلفزيونية، عن وفاة فايزة المحرصي بالمستشفى العسكري بتونس العاصمة، بحسب موقع موزاييك. 

دخلت فايزة المحرصي في غيبوبة بسبب سوء تشخيص وأدوية وصفت لها بعد حادثة سقوط أصيبت خلالها على مستوى الظهر.

وكانت فايزة المحرصي قد أوضحت لـ"موزاييك إف إم" في وقت سابق قائلة: ''لقت مررت بتجربة صعبة جدا لكن من ألطاف الله أنني أشعر بتحسن وسأتجاوز الأزمة بفضل معنوياتي المرتفعة والدعم المعنوي الذي حظيت وأحظى به من طرف الجميع وحتى من خارج تونس''.

 

قصة فايزة المحرصي 

فايزة المحرصي هي مغنية شعبية ومطربة تونسية شهيرة، بدأت نشاطها الفني منذ الصغر، وحققت نجاحا كبيرا، على مستوى الوطن العربي، وقدمت العديد من الأغاني الطربية على المسرح في تونس. 

وفاة فنانة تونسية فايزة المحرصي وفاة فايزة المحرصي صراع مع المرض موقع موزاييك

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