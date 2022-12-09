تامر فرج يكشف تفاصيل تعرضه لحادث فى السادس من أكتوبر

أكد الفنان تامر فرج أنه فوجيء بتداول العديد من الأخبار حول تعرضه لحادث تصادم خطير فى منطقة السادس من أكتوبر.



وأضاف تامر فى تصريح خاص لصدى البلد أن ما حدث هو أثناء توجه إلى منزله بحى الأشجار تعرضت سيارته لخدش بسيط من الخلف من سيارة أخرى.

وأضاف تامر فرج أنه كان بصحبة طبيبه المعالج الأمر الذى جعلهم يتركون السيارة للحديث مع المتسبب فى هذا الخدش السبيط إلا أن الأمر تطور وحدثت مشادة بيننا وبين سائق السيارة الأخري إلى ان تم انهاء الأمر وتم حله بشكل ودي.



وتابع تامر فرج أنه بصحة جيدة ولم يصاب بأى مكروه حيث يتواجد حاليًا فى منزله ولا صحة للأخبار التى يتم نشرها على كثير من مواقع التواصل الإجتماعي أنه تعرض لحادث خطير.