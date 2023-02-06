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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وفاة فنانة شهيرة بعد صراع مع المرض .. ونقيب الفنانين ينعيها

سلوى محمد
سلوى محمد

توفيت صباح اليوم، الفنانة سلوى محمود وذلك بعد صراع مع المرض .

وكشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في تصريح خاص لصدى البلد ، أن جثمان سلوى محمود قد تم دفنه منذ قليل في مقابر العائلة".

معلومات عن سلوى محمود

سلوى محمود هي ممثلة مصرية، ولدت بالقاهرة سنة 1930 اسمها زينب محمود شحاته ، وكان والدها طبيب وأرادها أن تلتحق بكلية الطب، ولكنها جصلت على دبلوم تجارة ثم درست التمثيل بمعهد التمثيل، من أبرز أعمالها (الباطنية، إرحم حبي، الوعد الحق).

بدايتها الفنية:

وأثناء دراستها في معهد التمثيل تبنها الفنان جورج أبيض حيث وثق في موهبتها وتنبا لها بمستقبل باهر ورغم أجادتها وأمتلاك أدواتها في التمثيل وبرغم جمالها لم تصل للبطولة المطلقه أبدا ولكنها كانت دائما أدوارها مساعدة توقفت عند الأدوار الثانوية.

وكانت أشهر أعمالها دور نبوية في فيلم اللص والكلاب بطولة الفنانة شادية والفنان شكري سرحان، ألتحقت بفرقة نجيب الريحاني ثم أنتقلت للعمل بفرقة إسماعيل يسن شاركت في العديد من الأعمال السينمائية في بداية الخمسينات وفترة الستينات بعد ذلك اتجهت نحو الدراما التلفزيونية لتشارك في العديد من المسلسلات .

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