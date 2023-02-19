2 فولت| شقيق ياسمين عبد العزيز يغازل عائشة بن أحمد.. والأخيرة تتجاهله

نشر الفنان وائل عبد العزيز شقيق النجمة ياسمين عبد العزيز صورة الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".



وعلق وائل على الصورة بجملة غير مفهومة وكتب: "2 فولت وتنور".

يذكر أن آخر أعمال عائشة بن أحمد مسلسل "النزوة"، بطولة خالد النبوي، سالي شاهين، عمر الشناوي، مراد مكرم، نور محمود، تأليف محمد الحاج، إخراج أمير رمسيس



شقيق ياسمين عبد العزيز:



وعلى صعيد آخر، كشف وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، عن خطوة مفاجئة حيث أعلن اتجاهه للغناء.

وقال وائل عبد العزيز عبر برنامج “et بالعربي”: «إنها ليست المرة الأولى ولكن بداية ظهوره كانت تجربة غنائية بأغنية ”مش هسمعك».

وتابع وائل عبد العزيز: “أخدنى التمثيل لأنى بحب التمثيل جدا ولكن مع النقلة الكبيرة اللى حصلت للموسيقى فى مصر رجعت مرة تانية بكذا أغنية منها الراب وتراث شعبى، وانتهيت من تصوير فيديو كليب”.