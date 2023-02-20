أجمل لحظات حياتي.. مصطفي قمر يحتفل بتخرج ابنه تيام

احتفل الفنان مصطفي قمر، بتخرج ابنه تيام، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشر مصطفي قمر صورًا برفقه ابنه، وعلق كاتبًا: “مبروك يا تيمو يا حبيب قلبي علي التخرج اللحظة دي من اجمل لحظات حياتي وفرحتك ونجاحك عندي لا تساويهم كنوز الدنيا كلها مبروك يا نجم”.

وأعرب الفنان مصطفى قمر عن سعادته البالغة بتعاونه مع الفنان محمد نور فى فيلمه الجديد الحب بتفاصيله والذي يظهر فيه كضيف شرف، بالإضافة إلى تقديمه أغنية دويتو مع نور ضمن أحداث الفيلم.

مصطفى قمر يكشف عن خطه أعماله

أما عن خطة أعماله الفترة القادمة أكد مصطفى قمر فى تصريح خاص لصدى البلد أنه يعمل خلال هذه الفترة على التفرغ التام لبدء التحضير لفيلمه الجديد حريم كريم الجزء الثاني، قائلا: انا هسيب كل حاجة وهتفرغ لحريم كريم الجزء الثاني.