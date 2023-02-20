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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد إطلاق المرحلة الثانية.. تعرف على أهداف من مبادرة دوي للفتيات المصريات

مبادرة دوي
مبادرة دوي

قالت إيزيس محمود، مدير عام الإدارة العامة لتخطيط البرامج بـالمجلس القومي للمرأة، إن مبادرة دوي هي مبادرة تعني بتمكين الفتيات المصريات في كل الجوانب مثل: القضايا الخاصة بتعليمهم وصحتهم وأملهم الشخصي بالمجتمع واستخدامهم لوسائل التواصل الإجتماعي.


وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المرحلة الأولي من مبادرة دوي كانت منذ عامين بالتعاون مه هيئة الامم المتحدة للطفولة ووزارة التربية والتعليم للفتيات من سن العاشر حتي ال18 عاما، موضحة أنه بالمرحلة الأولي من مبادرة دوي تم العمل بجميع محافظات الصعيد وكان هناك تواجد كبير للفتيات المصريات، حيث أن المبادرة تتوجه لكل الأماكن التي تتوجه لها الفتيات من النوادي او المدارس او غيرها.

وتابعت أن السيدة إنتصار السيسي أعطت رعايتها الشخصية لمبادرة دوي، وبالتالي أصبح هناك عبئا كبيرا لانطلاق تلك المبادرة لكل محافظات الجمهورية.
 

القومى للمرأة التواصل الاجتماعي مبادرة دوي دوي الفتيات المصريات

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