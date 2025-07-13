محمود أبو الدهب: الزملكاوية «مرعوبين» من صفقات الأهلي

أبدى محمود أبو الدهب، نجم الأهلي السابق، اندهاشه من الانتقادات الموجّهة إلى النادي الأهلي بعد الصفقات التي أبرمها.

وقال أبو الدهب، في تصريحاته مع سهام صالح لبرنامج "الكلاسيكو" على قناة "ON": "أتابع ومندهش للغاية من انتقادات البعض لصفقات الأهلي، وبعضهم يقول إنها ستتسبب في أزمات داخل غرفة الملابس."

وأضاف: “كرة القدم الآن في عصر الاحتراف، والأهلي يسعى لمواصلة المنافسة على البطولات، ولا يجب أن نعود إلى العصر الجاهلي من جديد”.

وتابع: “هناك لاعبون في الزمالك يتمنون اللعب للأهلي، وإذا أتيحت لهم الفرصة، سينضمون له دون تردد”.

وأكمل: “على سبيل المثال، هناك إعلاميون مثل خالد الغندور يهاجمون الأهلي إعلاميًا بسبب الأداء المبهر الذي قدمه الفريق في كأس العالم للأندية”.

وواصل: “خالد الغندور وجماهير الزمالك يشعرون بالرعب من قوة قائمة الأهلي الحالية، ولذلك يروّجون لوجود أزمات داخل غرفة ملابس الفريق بسبب الصفقات الجديدة”.