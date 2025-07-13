قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تأخير الساعة إلى 11 مساء بدلًا من 12 صباحًا.. انتهاء التوقيت الصيفي بهذا الموعد
ناكر للجميل والأهلي صنع اسمه.. محمود أبوالدهب يفتح النار على وسام أبو علي
«الحاوي»: انتقال حامد حمدان للزمالك فرحة لشعب فلسطين.. وليس لأسرته فقط
الأهلي لا يُفرغ الأندية.. «أبوالدهب» يفتح النار على مصطفى يونس: تصريحاتك تصفية حسابات شخصية
علي جمعة: لا يجوز تغيير نية الصلاة من فرض إلى سنة أو العكس إلا في حالات معينة
رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد .. درجاتك هنا
سعر الدولار اليوم 13-7-2025
رسميًا.. أسعار الكهرباء في مصر اليوم الأحد 13 يوليو 2025
وصّى أولاده يحرقوا أفلامه.. القصة الكاملة لاعتزال حسين صدقي وموقفه من الفن |فيديوجراف
وكيل حامد حمدان: بتروجت لم يُغلق الباب.. ونجم فلسطين ينتظر «الفانلة البيضاء»
الشرق الأوسط على صفيح نووي.. خطة «بوتين» لترويض إيران والغرب: «الضمانة» كلمة السر في لعبة التوازن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي لا يُفرغ الأندية.. «أبوالدهب» يفتح النار على مصطفى يونس: تصريحاتك تصفية حسابات شخصية

الأهلي
الأهلي
رباب الهواري

انتقد محمود أبو الدهب، نجم النادي الأهلي السابق، التصريحات الأخيرة التي أطلقها الكابتن مصطفى يونس، والتي اتهم فيها النادي الأهلي بتفريغ أندية الدوري المصري من لاعبيها، معتبرًا أن هذه التصريحات تحمل دوافع شخصية وليست موضوعية.

لاعب الأهلي السابق: تصريحات يونس لتصفية حسابات

قال أبو الدهب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سهام صالح في برنامج "الكلاسيكو" على قناة "ON"، إن الكابتن مصطفى يونس يعلم تمامًا أن أي لاعب في مصر يحلم بارتداء قميص النادي الأهلي، وهو ما يجعل حديثه عن تفريغ الأندية من لاعبيها غير منطقي.

وأضاف أن اتهامات مصطفى يونس لا أساس لها من الصحة، وأن النادي الأهلي لا يعمل على إضعاف الأندية الأخرى، بل يسعى دائمًا لضم أفضل العناصر بشكل قانوني واحترافي، مشيرًا إلى أن تلك التصريحات تأتي في سياق تصفية حسابات شخصية، وهو أمر مؤسف، خاصة عندما يصدر من رمز كبير في تاريخ النادي.

دعوة لمراجعة النفس من رمز أهلاوي

ووجّه أبو الدهب رسالة إلى الكابتن مصطفى يونس قائلًا: "أنت أحد رموز النادي الأهلي، ويجب أن تعيد النظر في تصريحاتك، فالهجوم المستمر على مجلس الإدارة لا يخدم النادي"، وتابع: "من الغريب أن نرى كابتنًا كبيرًا في تاريخ الأهلي يهاجم منظومة النادي بهذه الطريقة".

دعم كامل لمجلس إدارة الأهلي

وأكد “أبو الدهب” أن كل من يعمل داخل النادي الأهلي، سواء في مجلس الإدارة أو الجهاز الفني، يسعى فقط لمصلحة الكيان، داعيًا إلى التكاتف ودعم إدارة النادي بدلًا من الهجوم غير المبرر.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الأهلي أكبر من أي شخص، وأن تاريخه لا يُمس بتصريحات فردية.

الاهلي اخبار الاهلي صفقات الاهلي اخبار الرياضة دورى نايل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد

عاجل .. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 موقع وزارة التربية والتعليم

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 موقع وزارة التربية والتعليم ..ترقبوها مجاناً هنا

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد .. شوف درجاتك

رسميًا.. رسوم السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. رسوم السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

محمد شكري

الأهلي يضم محمد شكري رسميا لـ 5 مواسم

وزير التربية والتعليم

موعد نتيجة الثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل من التعليم

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

مجاناً برقم الجلوس.. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 على موقع صدى البلد

تنسيق الجامعات 2025

تقبل من 60%.. كليات ومعاهد في تنسيق الدبلومات الفنية 2025 اعرفها

ترشيحاتنا

جهود محافظة اسوان

أخبار أسوان: متابعة لمشروعات حياة كريمة وإزالة للتعديات ورفع للقمامة وغلق وتشميع للمحلات المخالفة

توقيتات الصلاة في اسوان

تعرف على مواقيت الصلاة في أسوان .. اليوم

إزالة تعديات

إزالة 13 حالة تعدٍ في مركز دسوق بكفر الشيخ

بالصور

على البحر .. مي سليم تستعرض رشاقتها

مي سليم
مي سليم
مي سليم

بسنت شوقي تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير

بسنت شوقي
بسنت شوقي
بسنت شوقي

فستان كاجوال.. مي عمر تخطف الأنظار بظهورها الأخير

مي عمر
مي عمر
مي عمر

ضغطك واطى وقلبك بيضرب بسرعة .. اعرف مؤشرات الخطر

انخفاض ضغط الدم
انخفاض ضغط الدم
انخفاض ضغط الدم

فيديو

حرقوا افلام حسين صدقي

وصّى أولاده يحرقوا أفلامه.. القصة الكاملة لاعتزال حسين صدقي وموقفه من الفن |فيديوجراف

لمس شعر المرأة الأجنبية حرام

«لمس شعر الفنانات حرام» .. أشهر مُصفّف شعر يكشف كواليس قرار الاعتزال |فيديوجراف

انغام

اتظلمت كتير .. أنغام ترد على اتهامها بالتسبّب في أزمة شيرين الأخيرة | فيديوجراف

عودة امال ماهر

غيابي كان في مصلحتي .. آمال ماهر تكشف سر اختفائها | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: «لو كان الذكاء الاصطناعي بشراً»

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: كأن لم يكن

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: نكتة العام .. نوبل لترامب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: التفاصيل

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: التحول الأخضر في الزراعة المصرية.. دور الطاقة المتجددة لتحقيق الاستدامة

المزيد