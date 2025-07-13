الأهلي لا يُفرغ الأندية.. «أبوالدهب» يفتح النار على مصطفى يونس: تصريحاتك تصفية حسابات شخصية

انتقد محمود أبو الدهب، نجم النادي الأهلي السابق، التصريحات الأخيرة التي أطلقها الكابتن مصطفى يونس، والتي اتهم فيها النادي الأهلي بتفريغ أندية الدوري المصري من لاعبيها، معتبرًا أن هذه التصريحات تحمل دوافع شخصية وليست موضوعية.

لاعب الأهلي السابق: تصريحات يونس لتصفية حسابات

قال أبو الدهب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سهام صالح في برنامج "الكلاسيكو" على قناة "ON"، إن الكابتن مصطفى يونس يعلم تمامًا أن أي لاعب في مصر يحلم بارتداء قميص النادي الأهلي، وهو ما يجعل حديثه عن تفريغ الأندية من لاعبيها غير منطقي.

وأضاف أن اتهامات مصطفى يونس لا أساس لها من الصحة، وأن النادي الأهلي لا يعمل على إضعاف الأندية الأخرى، بل يسعى دائمًا لضم أفضل العناصر بشكل قانوني واحترافي، مشيرًا إلى أن تلك التصريحات تأتي في سياق تصفية حسابات شخصية، وهو أمر مؤسف، خاصة عندما يصدر من رمز كبير في تاريخ النادي.

دعوة لمراجعة النفس من رمز أهلاوي

ووجّه أبو الدهب رسالة إلى الكابتن مصطفى يونس قائلًا: "أنت أحد رموز النادي الأهلي، ويجب أن تعيد النظر في تصريحاتك، فالهجوم المستمر على مجلس الإدارة لا يخدم النادي"، وتابع: "من الغريب أن نرى كابتنًا كبيرًا في تاريخ الأهلي يهاجم منظومة النادي بهذه الطريقة".

دعم كامل لمجلس إدارة الأهلي

وأكد “أبو الدهب” أن كل من يعمل داخل النادي الأهلي، سواء في مجلس الإدارة أو الجهاز الفني، يسعى فقط لمصلحة الكيان، داعيًا إلى التكاتف ودعم إدارة النادي بدلًا من الهجوم غير المبرر.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الأهلي أكبر من أي شخص، وأن تاريخه لا يُمس بتصريحات فردية.