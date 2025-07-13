«الحاوي»: انتقال حامد حمدان للزمالك فرحة لشعب فلسطين.. وليس لأسرته فقط

أكد سمير الحاوي وكيل أعمال الفلسطيني حامد حمدان لاعب فريق بتروجت، أن انتقال اللاعب إلى صفوف نادي الزمالك فرحة لشعب فلسطين.

وقال الحاوي في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: الشعب الفلسطيني جميعه يتابع ملف انتقل حامد حمدان إلى الزمالك

واضاف: حامد حمدان من أسرة زملكاوية وأهل غزة وفلسطين جميعه ينتظر انتقال اللاعب إلى صفوف الزمالك

وكيل حامد حمدان يوجّه رساله لجمهور الزمالك: سيكون الأفضل في الالفية الحديثة للقلعة البيضاء

وأصاف: حامد حمدان ليس نمرودا او بتاع فلوس والدليل رفض عرض من بيراميدز بملايين الملايين من اجل اللعب للزمالك

وتابع: اللاعب لديه قصة كبيرة جدا سيرويها عقب انتقاله للزمالك

-وشدد: إدارة النادي انهاردا هتقعد مع حامد حمدان وحال اصرار اللاعب على الرحيل إدارة بتروجت لن تمانع من رحيله وسترد على إدارة الزمالك وهيحددوا طلباتهم المادية

ووصل: اللاعب قال لإدارة بتروجت أنا مش عايز غير الزمالك ودا حلمي، ⁠إدارة بتروجت رفضت بيع اللعب من حيث المبدأ ولم مسؤولي الزمالك كلموهم قالولهم اللاعب مش للبيع حتى محددوش اي طلبات مادية

واختتم الحاوي تصريحاته قائلا اللاعب قعد مع المشرف العام على الكرة ومع المدير الفني قالوله معندناش مشكلة نمشيك لكن رئيس النادي قاله انت واحد من الأعمدة الرئيسية ومش هنسيبك.