«الأهلي حلم.. لكن اللعب أهم»|خالد عبدالفتاح يكشف كواليس انتقاله لسيراميكا كليوباترا: «عاوز فرصة»

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن تصريحات خالد عبد الفتاح، لاعب الأهلي السابق والمنضم حديثًا إلى نادي سيراميكا كليوباترا.

وقال خالد عبد الفتاح: "انتقلتُ لفريق سيراميكا كليوباترا بطموح مختلف، ولا يوجد أحد يتواجد في الأهلي ويتمنى الرحيل عن النادي، ولكن قلة المشاركة "وحشة"، والجلوس على الدكة أمر صعب، لذا فضّلت الخروج حتى ألعب وتكون لديّ فرصة أكبر".

وكان كريم الدبيس، لاعب النادي الأهلي، قد وجّه رسالة إلى جماهير النادي بعد إعارته رسميًا إلى نادي سيراميكا كليوباترا لمدة عام.

وقال "الدبيس" في "ستوري" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "شكرًا من القلب لجمهور الأهلي العظيم على كل الحب والمساندة.. كنت فخورًا بوجودي وسطكم، وأنا واحد منكم وأهلاوي طول عمري، وأتمنى أن يستمر دعمكم لي في الفترة المقبلة، ولنا عودة في القريب العاجل بإذن الله".