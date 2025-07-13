الأهلي يوافق على انتقال عبدالقادر إلى الحزم السعودي.. وهذه تفاصيل جلسة الزمالك

أكـد الإعلامي أمير هشام، أن هناك قناعة فنية داخل النادي الأهلي، بـ"أحمد عبدالقادر"، والنقطة الفارقة في مشوار اللاعب كانت خلال وجود مارسيل كولر المدرب السابق، ورحيله إلى قطر القطري، وهو ما جعل هناك انطباع عنه داخل النادي بشأن العقلية والاستمرارية.

وقال عبر برنامجه بلس 90 على قناة النهار الفضائية: لا يوجد حماس داخل الأهلي لبقاء عبدالقادر في الموسم المقبل، وكان هناك تفكير في إعارته لمدة موسم مع تمديد العقد، ولكن اللاعب يرفض تمامًا هذا المقترح، وكان سيراميكا كليوباترا يريد ضمه بشكل نهائي أو على سبيل الاعارة مع وجود أولوية بعودته للفريق الاحمر مستقبلا، لكن اللاعب تحفظ على فكرة اللعب لسيراميكا في النهاية.

وأضاف: هناك عرضًا سعوديًا لضم عبدالقادر من جانب نادي الحزم للتعاقد معه، والأهلي وافق بنسبة كبيرة على رحيله مقابل مليون و 100 ألف دولار.

وتابع: لدي معلومة بأنه كانت هناك جلسة بين مسئولي الزمالك وأحمد عبدالقادر، في حالة رحيله مجانًا من الأهلي ينضم لصفوف الفريق الأبيض، على طريقة دومينيك دا سيلفا وحسين ياسر المحمدي، لكن الأهلي لن يقوم بفسخ عقد اللاعب وسوف يتم بيعه لنادي الحزم السعودي.

وأتم: من الوارد مستقبلا انتقال عبدالقادر للزمالك سواء بعد سنة أو بعد 6 شهور، ولكن الأهم بأن النادي الأهلي يريد تحقيق استفادة مالية من وراء بيع اللاعب.