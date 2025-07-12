الدبيس للجماهير الحمراء بعد رحيله لـ سيراميكا كليوباترا: أهلاوي طول عمري وأتمنى دعمكم

وجه كريم الدبيس لاعب النادي الأهلي رسالة إلى جماهير النادي بعد إعارته رسميا إلى نادي سيراميكا كليوباترا لمدة عام.

وقال الدبيس في ستورى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام:"شكرا من القلب لجمهور الأهلي العظيم على كل الحب والمساندة .. كنت فخور بوجودي وسطكم وانا واحد منكم وأهلاوي طول عمري وأتمنى دعمكم يستمر ليا في اللى جاي ولنا عودة في القريب العاجل بإذن الله".

وحسمت إدارة الأهلي، إجراءات ضم محمد شكري، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال مصدر، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن الأهلي أتم إجراءات ضم محمد شكري بشكل رسمي، واللاعب وقع لمدة 5 مواسم.

واضاف المصدر: "سيراميكا كليوباترا حصل على كريم الدبيس على سبيل الإعارة لمدة عام من الأهلي أيضا".