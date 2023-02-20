سيولة مرورية في معظم الطرق والمحاور .. فيديو

قدمت الإعلامية رشا مجدي تقريرًا مفصلًا عن حالة الطرق بالقاهرة و الجيزة اليوم الاثنين 20 فبراير 2023 .

وخلال التقرير المذاع عبر برنامج «صباح البلد» الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي على قناة «صدى البلد»، استعرض البرنامج مع مراسل القناة هانى النحاس تفاصيل الحالة المرورية.

وقال هانى النحاس، إنه معظم الطرق، بها سيولة مرورية، وأن طريق الدائري، به بعض الأعمال الجارية، ولكن لا يوجد به زحام شديد.

وكشف أن الطريق لـ العاصمة الإدارية الجديدة به سيولة مرورية، وأن الإدارة العامة للمرور تقوم بحملات مستمرة، لضبط المخالفين.

ضبط 1000 حالة سير بسرعة مرتفعة خلال 24 ساعة

وأوضح أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية تم ضبط 1000 حالة سير بسرعة مرتفعة لـ سيارات، وهناك 198 مخالفة سير بدون رخصة، وهناك 22 دراجة مخالفة.