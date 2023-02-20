تراجع كرتونة البيض 10 جنيهات في أهلا رمضان.. جهود كبيرة لخفض أسعار السلع

تبذل الحكومة أقصى جهودها للسيطرة على أسعار السلع الغذائية، وإعادة الانضباط السوق المصري من جديد، لرفع عبء ارتفاع الأسعار عن كاهل المواطنين خاصة محدودي الدخل من خلال معارض الدولة للمواد الغذائية وبأسعار مخفضة لإجبار التجار على خفض أسعارهم.

معارض أهلا رمضان وانخفاض أسعار السلع

تخفيض سعر كرتونة البيض

وجه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية بتخفيض أسعار بعض السلع الغذائية، خلال تفقده أمس، لمعرض أهلا رمضان، بمحافظة البحيرة.

وعدل آمنة سعر كرتونة البيض من 95 جنيهًا إلى 85 جنيهًا، كما أبدى ملاحظات على أسعار عدد من السلع الأخرى.

ويضم المعرض أكثر من 15 جناحًا لشركات المواد والسلع الغذائية وأجنحة المشروعات الإنتاجية الزراعية والحيوانية والسلع الأساسية والمعلبات بأنواعها واللحوم والخضروات والفاكهة والأسماك والمجمدات والمنظفات، من أجل توفير كميات كبيرة من المواد الغذائية والسلع الأساسية أمام المواطنين بأسعار تنافسية عن مثيلاتها بالأسواق بنسب تصل من 25% إلى 30%.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه جرى افتتاح العديد من المعارض المماثلة بجميع المحافظات خلال الفترة الماضية، كما سيتم خلال المرحلة المقبلة التوسع في إطلاق عدد من المنافذ والشوادر خاصة بالقرى الأكثر احتياجاً للتخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير السلع بأسعار مخفضة وجودة مناسبة.

وأكدت نائب محافظ البحيرة على استمرار فتح المنافذ وتوافر كافة السلع والمنتجات واللحوم حتى نهاية شهر رمضان المبارك بأسعار مخفضة، للتخفيف عن الأسر البحراوية والعمل على ضبط الأسواق ومحاربة الغلاء وجشع بعض التجار.

وأشارت إلى أن محافظة البحيرة قامت بافتتاح 12 معرضًا من معارض "أهلاً رمضان" وأضافت أنه جاري التوسع في فتح منافذ بيع السلع الغذائية والتي وصل عددها إلى ما يقرب من 3100 منفذ بنطاق المحافظة بكافة مدن ومراكز وقرى المحافظة، بالإضافة لمنافذ منتجات مدارس التعليم الفني الزراعة.

وعدل اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية سعر كرتونة البيض من 95 جنيهًا إلى 85 جنيهًا

طرح كميات كبيرة من السلع

يبحث الكثير من الأشخاص عن أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان 2023، والتي يوجد بها تخفيضات كبيرة على كافة أنواع السلع، حيث توجد تلك المعارض في جميع المحافظات، وذلك تزامنا مع طرح وزارة التموين التجارة الداخلية، تلك السلع الغذائية يوميا للمعارض وبعدد كبير ليحصل عليها المواطنين بتخفيضات تصل إلى 30% في جميع المعارض.

وكشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمعارض "أهلا رمضان" بمستوى كافة محافظات الجمهورية.

وطرحت المعارض، زيت الطعام عبوة 800 مم ‏بسعر 35 جنيها والسكر بسعر 14.5 والدقيق بـ 17 جنيه والأرز من 14.5 إلى 16.5 حسب نسبة الكسر والمكرونة 6 ‏جنيهات والدواجن المجمدة 65 جنيها للكيلو واللحوم السوداني ‏الطازجة 135 جنيها والبرازيلي المجمدة 120جنيها وطبق ‏البيض 86 جنيها.

وحرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على التوسع في إنشاء فروع ومنافذ "أهلا رمضان" على مستوى محافظات الجمهورية في إطار حرص الوزارة على تخفيف العبء على المواطنين وحصولهم على سلع غذائية بأسعار مخفضة تصل لـ 30 %، بجانب أيضا مشاركة كبرى السلاسل التجارية من خلال تخصيص ركن خاص بفروع هذه السلاسل لطرح المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة، كذلك طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بتخفيضات 30%.

معارض أهلا رمضان

إطلاق سيارات متنقلة بالسلع الغذائية

وتستمر وزارة التموين في إطلاق العديد من السيارات المتنقلة المحملة بالسلع الغذائية ومنتجات اللحوم لطرحها للمواطنين في الميادين العامة والقرى والنجوع بالمحافظات المختلفة في إطار الحرص على تخفيف العبء على المواطنين وتوفير السلع بأسعار مخفضة مقارنة في الأسواق الأخرى وتم توفير ما يقرب من 290 سيارة منتشرة في المحافظات المختلفة كما تتابع الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية ضخ السلع بمعارض "أهلا رمضان" المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية وأيضا التأكد من التزام الجميع بالتخفيضات المعلنة كذلك أيضا توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم لشوادر ومنافذ فروع" أهلا رمضان " أول بأول.

كما أكدت الوزارة على توفير كميات كبيرة من كافة السلع الغذائية للمواطنين وان مخزون الاحتياطي الاستراتيجي من كافة المنتجات يكفي لعدة أشهر إضافة إلى التعاقد المستمر على شراء السلع الأساسية تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية باستمرار وجود مخزون استراتيجي طوال الوقت.

منافذ الدولة وخفض الأسعار

وفي هذا الصدد، كشف كريم العمدة الخبير الاقتصادي، عن جهود الدولة المصرية في توفير كافة السلع استعدادا لشهر رمضان.

وقال كريم العمدة ـ في تصريحات خاصه له ـ إن توريد القمح للمخابز سيكون بسعر مخفض بالإضافة للرقابة من الأجهزة المعنية بشأن ضبط أسعار الأسواق بشكل يتناسب مع دخل المواطن.

وأضاف أن الدولة المصرية قامت بفتح أكبر عدد من منافذ السلع الغذائية بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان في عدد كبير من المحافظات والتي تعمل على توافر السلع للمواطنين بأسعار مناسبة ورسالة طمأنينة للمواطن ومحاربة احتكار بعض التجار للسلع الغذائية وبالتالي يجعل التجار يخفضون أسعارهم وينتج عنه ضبط منظومة الأسعار في الأسواق.

وأكد أن وزارة التموين أطلقت مناطق لتوزيع السلع الغذائية في المحافظات الكبرى بأسعار مخفضة للسلع والمنتجات الأساسية للمواطنين بالإضافة لمنافذ أهلا رمضان بتخفيضات كبرى.

كريم العمدة الخبير الاقتصادي

معارض أهلا رمضان وضبط الاسواق

والجدير بالذكر، تأتي "معارض أهلا رمضان" المعرض ضمن جهود الدولة لضبط الأسواق ومواجهة احتكار السلع من بعض التجار وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين للتخفيف عن كاهلهم قبل حلول شهر رمضان الكريم، ومن المقرر استمرار العمل بالمعرض حتى شهر رمضان.

ويحتوي المعرض على عدد كبير من الباكيات البيعية والتي تضم جميع المواد الغذائية والسلع التموينية من السكر والدقيق والعدس والأرز والزيوت، واللحوم الطازجة والمجمدة والخضروات وبيض المائدة، ويفتح المعرض أبوابه للمواطنين يوميا من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 11 مساءً في جميع المحافظات كما قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن معارض أهلا رمضان ستتواجد على مستوى الجمهورية، موضحا أن الدولة بكل مؤسساتها مع القطاع الخاص تعمل على توفير السلع بأسعار مخفضة.