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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بيع سلع بـ 3 ملايين جنيه في معرض أهلا رمضان بـ فيصل

معرض أهلا رمضان
معرض أهلا رمضان

رد عادل ناصر نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة الجيزة، على ما يتردد بشأن تغير بعض التجار الأسعار في معارض أهلا رمضان في محافظة الجيزة.

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وقال عادل ناصر: هناك متابعة مستمرة على الأسعار، من بدء عمل معارض أهلا رمضان، حتى نهاية الوقت، مضيفا أن تم منع بيع كميات كبيرة من الأرز في معارض أهلا رمضان.

 

منع بيع كميات كبيرة من الأرز في معارض أهلا رمضان


وأضاف عادل ناصر نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة الجيزة، أن تم منع بيع كميات كبيرة من الأرز في معارض اهلا رمضان، متابعا أن لم تتغير أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان.


وتابع عادل ناصر نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة الجيزة، أن سيتم افتتاح معارض أهلا رمضان في الوراق وكرداسة وأوسيم وأطفيح والصف، لافتا إلى أن نبيع بمبلغ 3 مليون جنية يوميا في معرض فيصل.


وأشار عادل ناصر نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة الجيزة، إلى أن جميع السلع الغذائية متوفر في المعارض.


 

 

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