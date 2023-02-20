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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

برلماني روسي: زيارة الرئيس الأمريكي إلى كييف "استفزازية"

صدى البلد

وصف البرلماني بمجلس الدوما الروسي عن منطقة القرم ميخائيل شيريميت زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف بأنها "استفزازية". 
وقال شيريميت - في تصريح لوكالة أنباء (نوفوستي) الروسية، اليوم /الاثنين/ - "إن هذه الزيارة استفزازية ولا يوجد وصف آخر لها، حيث أن زيارة أراضي دولة طرف في النزاع هي خطوة جريئة وصارخة، وستكون لها عواقب صارمة ضد نظام كييف لأن من يقف إلى جانب زيلينسكي هم مجرمون دوليون سيحاسبون بشكل كامل أمام القانون"، على حد قوله.
وأضاف: "مع زيارة بايدن لكييف بدأ العد التنازلي لزيلينسكي، ويجب على الشعب الأمريكي أن يدرك أن حكامهم التعساء لا يحتاجون إلا إلى الحرب والدمار والمآسي.. وأناس مثل بايدن وفريقه، هم وصمة عار على الشعب الأمريكي مثلما كان الفاشيون وصمة عار على الألمان". 
ومن جهته، قال عضو مجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا للبرلمان) سيرجي تسيكوف "إن هذه الزيارة لن تكون لها عواقب متعلقة بالسياسة، ولن تؤثر على العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا".
وكان بايدن قد وصل، في وقت سابق اليوم، إلى عاصمة أوكرانيا "كييف"، حيث اصطحبه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في جولة زار خلالها نصب تذكاري لضحايا العملية العسكرية الروسية.
وأعلن الرئيس الأمريكي عن تقديم حزمة مساعدات إضافية بقيمة 500 مليون دولار إلى أوكرانيا، ستشمل المزيد من المعدات العسكرية، بما في ذلك ذخيرة المدفعية والمزيد من مدافع (هاوتزر)، مشيدا بصمود القوات الأوكرانية مع دخول العملية العسكرية الروسية عامها الثاني.
وتأتي الزيارة التي قام بها بايدن اليوم إلى أوكرانيا قبل أيام أربعة أيام من الذكرى السنوية الأولى للعملية العسكرية الروسية للبلاد التي اندلعت في 24 فبراير من العام الماضي.

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