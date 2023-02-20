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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فقد النطق والذاكرة.. تفاصيل تعرض فنان شهير لأزمة صحية شديدة

بروس ويليز
بروس ويليز

حالة من الحزن عاشها محبو ومتابعو النجم العالمي بروس ويليز بعد إعلان عائلته إصابته بمرض نادر، وهو مرض الخرف الجبهي الصدغي، وهو مرض يسبب مجموعة من الأعراض التي تصيب الذاكرة والتفكير والقدرات الاجتماعية بدرجة تؤثر على ممارسة الحياة اليومية، وتحدث الإصابة بالخرف نتيجة للإصابة بعدة أمراض، وليس مرضًا بعينه.

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ونرصد أبرز أسباب الإصابة بالخرف هي  داء الزهايمر، وهو  السبب الأكثر شيوعًا للإصابة بالخَرَف التدريجي لدى كبار السن، إلا أن هناك العديد من الحالات الأخرى التي تسبب الإصابة بالخَرَف. وهناك بعض أعراض الخَرَف التي يمكن علاجها، وذلك يعتمد على سبب الإصابة به.

أعراض مرض بروس ويليز :


أعراض عديدة لمرض بروس ويليز تتنوع أعراض الخرف اعتمادًا على السبب، لكن تتضمن العلامات والأعراض الشائعة ما يلي:
تغيرات إدراكية
فقدان الذاكرة، والذي عادةً ما يُلاحظه شخص آخر

صعوبة في التواصل أو التعبير بكلمات مناسبة
صعوبة في القدرات البصرية والمكانية، مثل إضاعة الطريق أثناء القيادة
صعوبة في التفكير أو حل المشكلات
صعوبة في التعامُل مع المهام المعقَّدة
صعوبة في التخطيط والتنظيم
صعوبة في التنسيق والوظائف الحركية
الاضطراب والتوهان

بروس ويليس بروس ويليز أعراض مرض بروس ويليز

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