عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فنان عربي شهير يفجر مفاجأة ويعترف بتعاطيه المخدرات والكوكايين.. تفاصيل

سعد لمجرد
سعد لمجرد

فجر  الفنان المغربي سعد لمجرد مفأجاة صادمة عن  إدمانه المخدرات والكوكايين، وذلك بعدما اتهامه باغتصاب فتاة فرنسية وهو في حالة سُكر عام 2016.     

     

txt

خسّت النص .. ويزو تخطف الأنظار بإطلالة مختلفة والجمهور مصدوم

txt

فقد النطق والذاكرة.. تفاصيل تعرض فنان شهير لأزمة صحية شديدة

    

وقال سعد لمجرد خلال مثوله أمام القضاء الفرنسي، وذلك اليوم الاثنين، حسبما أكدت بعض الصحف والمواقع المغربية: أنا كأي إنسان مُعرض للوقوع في الخطأ، ولكني لست مدمنًا ولا أتعاطى المخدرات والكحول إلا نادرًا في المناسبات، أما الكوكايين لا أتعاطى أكثر من الكمية المعقول وذلك كان عام 2016.        

وأضاف سعد لمجرد: أنا كنت أعمل في حانة ليلية في أمريكا، وطفولتي كانت عادية ونشأت وسط عائلة من الطبقة المتوسطة، وزوجتي هي من وقفت بجانبي في تلك المحنة لأنها كانت تعمل كـ مساعدة شخصية لي منذ 10 سنوات.            

سعد لمجرد أمام القضاء :


ومن ناحية أخرى، أثارت أزمة سعد لمجرد جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي منذ 7 سنوات وحتى يومنا هذا، وذلك بعدما اتهمته فتاة فرنسية تدعى لورا بي باغتصابها عام 2016، مؤكدة أنهما التقيا في ملهى ليلي في باريس، وتناولا كمية من الكحول والمخدرات ثم ذهبت معه إلى الفندق الذي كان يقيم به، وتبادلا القبلات فقط ثم رقصا قليلا وبعدها اعتدى عليا جنسيًا.

وأكدت لورا بي أن سعد لمجرد حاول ضربها وتعنيفها عندما كانت تصده؛ ولذلك قررت اللجوء للقضاء للحصول على حقها من سعد لمجرد التي تعرضت للاغتصاب على يده.

سعد لمجرد المخدرات الكوكايين المغربى سعد لمجرد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الهدف مخالف.. هل يتم إعادة مباراة الأهلي والهلال السوداني؟

شعر به سكان القاهرة الكبرى.. زلزال عنيف يضرب سوريا وتركيا

أجزاء للاطلاع .. قرار عاجل من التعليم لتخفيف مناهج الترم الثاني

البحوث الفلكية يكشف حقيقة حدوث زلزال في مصر

خسّت النص .. ويزو تخطف الأنظار بإطلالة مختلفة والجمهور مصدوم

أول رد فعل من الكاف بشأن شكوى الأهلي ضد الهلال السوداني

البنك الأهلي حسم الأمر .. ما مصير أموال شهادات الـ18% بعد انتهائها

حقيقة خناقة ثنائي الأهلي كهربا وشادي حسين.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

فقد النطق والذاكرة.. تفاصيل تعرض فنان شهير لأزمة صحية شديدة

خسّت النص .. ويزو تخطف الأنظار بإطلالة مختلفة والجمهور مصدوم

نجم مسلسل أزمة منتصف العمر يكشف تفاصيل مكالمته مع عمرو دياب

إيمان السيد تنفي تصريحات منسوبة على لسانها عن مسلسل "ضرب نار"

ادعت زواجها منه.. تفاصيل الحكم القضائي للفنان محمد الشقنقيري ضد رحيل ذكري

أخبار الفن| صور ياسمين عز قبل الشهرة.. ووفاة فنانة شابة.. ونهاية «أزمة منتصف العمر»

وفاة ابنة فنانة شهيرة وتشييع الجثمان غدا.. تفاصيل

صور صادمة.. ياسمين عز بشكل وملامح مختلفة قبل الشهرة.. شاهد

ترشيحاتنا

تسجيل زلزال جديد على بعد 552 كم شمال رفح

طلب عاجل من شعبة السيارات لتسهيل الاستيراد من الخارج

مركز أبحاث الزلازل في البوسفور يكشف عدد الهزات بـ تركيا

يرغب في التحول لإنسان.. الروبوت Bing AI يخلق حالة ذعر بين المستخدمين

زلزال يعيد السكان إلى الشوارع.. تحذيرات عاجلة من الحكومة التركية

فنان عربي شهير يفجر مفاجأة ويعترف بتعاطيه المخدرات والكوكايين.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحم مفروم وسجق مجهول المصدر .. 3 طرق للتعرف على اللحم الفاسد

قبل قليل.. تعليقات المصريين على زلزال ضرب تركيا وسوريا وشعر به سكان القاهرة

بعد ظهورها الجريء .. 10 صور أثارت الجدل لـ نانسي عجرم

سبب غريب.. قط يصبح من أشهر المعالم السياحية في بولندا.. فيديو

فيديو

رسالة هامة من البنك الأهلي | مصير شهادات الـ 18% ..شاهد

رفضت العلاقة الزوجية.. جريمة تهز دار السلام |شاهد

اشتغلت في الطوب والرمل ومكنش معايا أعالج أمي .. أصعب لحظات في حياة سامح حسين

خرج للعب ولم يعد .. 8 ساعات رعب عاشها طفل دمياط داخل بئرالصرف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

إلهام أبو الفتح

يا رب

إبراهيم شعبان

الناس لا يموتون في اليابان بسبب الزلازل

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ