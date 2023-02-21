أخبار التعليم| تسجيل زلزال جديد على بعد 552 كم شمال رفح.. قرار عاجل بشأن الامتحانات الشهرية لطلاب أولى و2 ثانوي

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزًا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية .

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عقد الامتحانات الشهرية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي في الفصل الدراسي الثاني ورقياً.

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مراعاة لمصلحة الطلاب، تحديد اجزاء من مناهج الترم الثاني للإطلاع فقط

يستطلع المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بعد قليل ، هلال شهر شعبان، وتحديد موعد بداية الشهر، وذلك بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية.



رئيس البحوث الفلكية: لم نرصد أي زلازل في مصر اليوم

نفي الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الانباء المتداولة الآن بشأن حدوث زلزال ضرب مصر منذ قليل .

شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ومنظمة العمل الدولية؛ بهدف إطلاق برنامج التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف بالتعاون مع منظمة العمل الدولية (ILO) وبتمويل مقدم من المملكة المتحدة، وذلك بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وحسن شحاتة وزير القوى العاملة، والسفير جاريث بايلى السفير البريطانى في القاهرة، وإيريك أوشسلين مدير منظمة العمل الدولية، ولفيف من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، ورجال الأعمال، وممثلي الجهات المعنية، وعدد من الإعلاميين، ومجموعة من طلاب الجامعات، وذلك بأحد فنادق القاهرة.

تسجيل زلزال جديد على بعد 552 كم شمال رفح

سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية اليوم الاثنين الموافق فبراير 2023، هزة ارضية بقوة 6.4 على مقياس ريختر علي بعد 552 كم شمال رفح، . ولَم يصل للمعهد اى بلاغ بوقوع إصابات لكن قيام بعض المواطنين بسماع صوت وذلك نتيجة ان الهزة سطحية.



تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، صورا لسماء مدينة الإسكندرية يظهر فيها ضوء أزرق غريب، ويؤكدون أن ذلك الضوء في السماء ظهر مع حدوث زلزال تركيا وأنه ربما ينبأ بحدوث زلزال جديد مدمر، ويشعر عدد كبير من المواطنين بخوف كبير بسبب ذلك الضوء الذي يجهلون مصدره.