عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مع حدوث زلزال تركيا...

هل ظهور اللون الأزرق بسماء الإسكندرية مؤشر لخطر؟| البحوث الفلكية تجيب

صدى البلد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، صورا لسماء مدينة الإسكندرية يظهر فيها ضوء أزرق  غريب، ويؤكدون أن ذلك الضوء في السماء ظهر مع حدوث زلزال تركيا وأنه ربما ينبأ بحدوث زلزال جديد مدمر، ويشعر عدد كبير من المواطنين بخوف كبير بسبب ذلك الضوء الذي يجهلون مصدره.

وكشف الدكتور شريف الهادي رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، حقيقة الضوء الأزرق الذي يتحدث عنه رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وأنه يلمع في سماء الإسكندرية الآن.

وأوضح الدكتور الهادي في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن الضوء الأزرق الذي لمع في سماء الإسكندرية أثناء وقوع زلزال تركيا، أنه ربما يكون بفعل ظاهرة جوية وأنه ليس له أي علاقة بزلزال تركيا.

بعد الهزة الجديدة.. البحوث الفلكية: الأراضي المصرية آمنة من توابع زلزال تركيا

وأشار رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية إلى أنه لا يوجد ما يسمي تنبأ الزلازل وأن السماء لا تضئ بضوء معين قبل حدوث الزلزال وأنه حتى الآن لا يوجد طريقة تمكننا من التنبأ بمواعيد وحدوث زلزال.

ونفي الدكتور شريف الهادي جميع الشائعات التي تتحدث عن احتمالية حدوث زلزال في مصر، وأن لا يوجد احتمالية حدوث تسونامي، وأن ادارة الكوارث التركية ألغت تحذيرها الاحترازي بشأن احتمال حدوث تسونامي بعد الزلزال الأخير، وذلك بعد منشور عبر حسابها على تويتر طلبت فيه من سكان المدن الساحلية المطلة على البحر المتوسط أن يبتعدوا عن الشواطئ واللجوء إلى الأماكن المرتفعة .

وأضاف الدكتور شريف الهادي، مساء اليوم الإثنين، أن معهد البحوث الفلكية لم يرصد أي زلزال داخل مصر، مضيفًا: «كل يوم نسجل هزات أرضية بقيمة 1 أو 2 أ و 3 أو 4 بدرجة 2 أو 2.5 ريختر؛ وهذا نتيجة النشاط الطبيعي للأرض».

زلزال قسم الزلازل حقيقة الضوء الأزرق ضوء أزرق ضوء أزرق يضاء سماء الأسكندرية بشكل غريب حدوث زلزال زلزال جديد مدمر حالة هلع كبير زلزال تركيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال في مصر منذ قليل| هزة أرضية تثير السوشيال ميديا بالقاهرة|تفاصيل

بسبب الزلزال القوي.. محمد رمضان يجري حافي القدمين داخل فندق بالرياض|فيديو

هل ظهور اللون الأزرق بسماء الإسكندرية مؤشر لخطر؟| البحوث الفلكية تجيب

أجزاء للاطلاع .. قرار عاجل من التعليم لتخفيف مناهج الترم الثاني

خسّت النص .. ويزو تخطف الأنظار بإطلالة مختلفة والجمهور مصدوم

البنك الأهلي حسم الأمر .. ما مصير أموال شهادات الـ18% بعد انتهائها

مشاهد مرعبة.. اللحظات الأولى لزلزال جديد ضرب ريف إدلب في سوريا| شاهد

البحوث الفلكية يكشف حقيقة حدوث زلزال في مصر

ترشيحاتنا

الكيلو وصل كام النهاردة|3 تصريحات رسمية تؤكد تراجع أسعار الدواجن قريبا جدا

ضوء أزرق في سماء الإسكندرية يثير القلق..حقيقة صور منتشرة بين الآلاف

هل يتم إنتاج جزء ثالث لمسلسل موضوع عائلي.. رنا رئيس تحسم الأمر

المرصد السوري: إصابة نحو 470 شخصا من جراء الزلزال الذي ضرب سوريا

بيان عاجل من تركيا عن حالة السدود بعد الزلزال الجديد

الوضع خطير.. تحذير مقلق من وكالة الطاقة الذرية بشأن محطة زابوريجيا النووية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زلزال جديد في تركيا .. تعمل ايه لو حصل وأنت بره البيت

بدون بيض.. طريقة تحضير الكريب الحلو بوصفة اقتصادية

التسونامي يهدد 5 دول أجنبية بعد زلزال اليوم.. تفاصيل لا يعرفها الكثيرون

احذر.. تناول الفراولة بكثرة يصيبك بمرض خطير  

فيديو

ندى إسماعيل: رؤوف عبد العزيز مخرج مريح وطلع كل حاجة عندنا

أب وأخ وصديق.. سام عادل: أشرف زكي دعمنا في مسلسل تياترو

شكلها اتغير.. كيف ظهرت ويزو بعد كورس التخسيس/ فيديو جراف

عاجل.. زلزال عنيف يضرب سوريا وتركيا ويشعر به سكان القاهرة | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

إلهام أبو الفتح

يا رب

إبراهيم شعبان

الناس لا يموتون في اليابان بسبب الزلازل

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ