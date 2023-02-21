رشا مهدي تنضم إلى مسلسل الكتيبة 101 في رمضان

كشفت الفنانة رشا مهدي -عبر ستوري حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام- عن انضمامها إلى أبطال مسلسل الكتيبة 101، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل.

أعمال رشا مهدي

يذكر أن آخر أعمال رشا مهدي، كان مشاركتها في بطولة مسلسل "طاقة حب" الذي عُرض على شاشة قناة الحياة الفضائية.

مسلسل "طاقة حب" من تأليف أحمد صبحي، ويشارك فى بطولته كلا من رشا مهدى ، أحمد حاتم، يسرا اللوزي، أنوشكا، سامح الصريطي، أحمد فؤاد سليم، شيرين، وغيرهم.

وتواصل الفنانة رشا مهدي تصوير مسلسلها “جروب العيلة” التي تقدم فيه دور البطولة أمام الفنانة الكبيرة سميحة أيوب والفنان أحمد سعيد عبد الغني.

وتتعاون رشا مهدي في “جروب العيلة” للمرة الثانية مع المخرجة منال الصيفي بعد مسلسل “ورا كل باب” الذي عرض خارج موسم شهر رمضان وحقق نجاحا لافتا.

مسلسل الكتيبة 101

يشارك في بطولة مسلسل الكتيبة 101 عدد كبير من نجوم الفن من مصر والوطن العربي بجانب النجمين عمرو يوسف، آسر ياسين، وهم كل من النجم فتحي عبدالوهاب، والفنان أحمد صلاح حسني كضيف شرف، والنجمة وفاء عامر وعدد كبير من النجوم، وهو من إخراج محمد سلامة، ومن تأليف إياد صالح ويتكون المسلسل من 30 حلقة.

ويكثف المخرج محمد سلامة عدد ساعات التصوير في الفترة الحالية وذلك بعد اختيار ومعاينة أماكن التصوير، وذلك لسرعة تسليم الحلقات الأولى من المسلسل في أسرع وقت ممكن تمهيدًا لطرح البرومو الدعائي للعمل خلال الأسابيع المقبلة لعرضه ضمن موسم مسلسلات شهر رمضان المقبل، المتزامن مع العام الميلادي 2023.