ثروة تقدر بالمليارات.. اقتراح برغبة بشأن استغلال "مقبرة السيارات"

تقدم النائب محمود بكري عضو مجلس الشيوخ باقتراح برغبة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق-رئيس مجلس الشيوخ بشأن إستغلال ثروة مصرية تقدر بالمليارات مكدسة في"مقبرة السيارات" بجنوب القاهرة، حيث وجه الاقتراح لـ وزير الداخلية، وفقا لأحكام المادتين 113-114 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

وأكد بكري، في اقتراحه أنه في ظل الأزمة الإقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد ،وسعيا نحو الحرص علي الحفاظ علي الثروات المصرية(غير المستغلة) ومع الحرص علي مراعاة القواعد القانونية، وحقوق أصحاب المركبات المختلفة، ونزولا علي مقتضيات أية دعاوي قد تكون مرفوعة أمام جهات القضاء المختلفة، أتقدم بهذا الاقتراح برغبة، للنظر في استغلال(مقبرة السيارات) والكائنة في منطقتين رئيسيتين:

-الأولي:علي طريق الأوتوستراد في المسافة التي تربط بين مدخل مدينة حلوان في الطريق إلي مدينة 15مايو (علي يمين الطريق للقادم من جنوب القاهرة).

-الثاني: أمام سور الشركة القومية للأسمنت(سابقا) بالشارع الجديد بمنطقة التبين.

حيث تضمان مئات الآلاف من السيارات والمركبات المختلفة،والتي هي محصلة مخالفات مرورية، أونزاعات إدارية،أو ملكيات محل خلاف.

وقد اختارت الإدارات المرورية المتعاقبة هذين المكانين لإيداع المركبات بهما،وتركا عرضة للإهمال علي مدار عقود من الزمن، حتي بتنا مهددين بأمرين:

-الأمر الأول:فقدان وتبدد أهمية تلك الثروة الهائلة بفعل عوامل التعرية والطقس المتقلب علي مدار فصول السنة.

-الأمر الثاني: استغلال بعض ضعاف النفوس للكميات الهائلة من المركبات، وتركها في العراء عبر مساحات شاسعة ويصعب السيطرة عليها لاستغلال أهم مابها من قطع غيار لاستغلالها لصالحه .