برلماني: اعتراف الحكومة بالتعليم الفني كقاطرة للتقدم الاقتصادي بداية الإصلاح

اعتبر النائب أشرف أمين، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، اعتراف الحكومة بالأهمية القصوى للتعليم الفنى فى إحداث تنمية اقتصادية حقيقية، بمثابة البداية الحقيقية لإصلاح وتحديث التعليم الفنى، ومواجهة جميع المشكلات التى تواجه التعليم الفنى.

وأشاد "أمين"، فى بيان له أصدره اليوم، الثلاثاء، بتصريحات الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، التى أكد فيها أن التعليم الفني يعد قاطرة التقدم الاقتصادي في مصر، وأن هناك اهتماما كبيرا بهذه المنظومة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأكد اتفاقه التام مع كل ما جاء من القضايا والملفات التى استعرضها الدكتور رضا حجازى خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمعرض والملتقى الدولي للتعليم الفني والتكنولوجي «إيدتوك إيجيبت 2023»، وفى مقدمتها تغيير النظرة إلى التعليم الفني في مصر، وأن الأعوام الماضية شهدت حصول نسبة كبيرة من الطلاب في المرحلة الإعدادية على مجموع كبير وفضلوا الالتحاق بمدارس التعليم الفني، وهو ما يعكس مدى الاهتمام بجودة التعليم الفني وأهميته الفترات المقبلة.

وأثنى النائب أشرف أمين على اعتبار الوزير هذا الملتقى بمثابة منصة مهمة للحوار حول تحديات منظومة التعليم الفني، وأن الوزارة تعمل على تحسين وجودة التعليم الفني من خلال العديد من المعايير والآليات والقوانين وتعمل على تقديم مدارس نموذجية فنية تهتم بالتخصصات التكنولوجيا المتسارعة.

ولفت إلى أن الوزارة تستهدف تأهيل الطلاب إلى سوق العمل، وتلبية احتياجات سوق العمل، معرباً عن ثقته التامة فى أن الدكتور رضا حجازى سيكون أول وزير فى تاريخ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى يحقق نجاحات حقيقية وعلى أرض الواقع وتتماشى مع تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الاهتمام بتطوير وتحديث منظومة التعليم الفنى فى مصر.

وكان الدكتور علي شمس الدين، رئيس جامعة بنها الأسبق، ورئيس اللجنة المنظمة للمعرض والملتقى الدولي للتعليم الفني والتكنولوجي «إيدتوك إجيبت 2023»، قال إن الملتقى يناقش أهم التحديات التي تواجه التعليم الفني، لافتا إلى أن الملتقى مجرد نظرة للمستقبل والعمل المشترك معا.

وأضاف شمس الدين، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمعرض والملتقى الدولي للتعليم الفني والتكنولوجي، «إيدتوك إيجيبت 2023»، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التعليم، أن منظومة التعليم الفني تحتاج إلى التكاتف لتحقيق الهدف من إقامة المعرض، مشيرا إلى أنه بالتوازي مع الملتقى، سيشهد وجود 50 عارضا لتقديم الخدمات لطلاب المدراس وأجنحة للشركاء الدوليين في الملتقى، بالإضافة إلى مسرح تفاعلي.

وأوضح أن الملتقى يشهد أيضا وجود أنشطة لطلاب المدارس مصاحبة للمعرض والملتقى، لافتا إلى أنه بمثابة منصة للوصول إلى أهم الحلول التي تواجه التعليم الفني في مصر ومختلف القضايا التي تخص المنظومة ككل.

وذكر أن الملتقى يشهد العديد من الجلسات حول منظومة التعليم الفني والتمويل، بمشاركة دولية، لافتا إلى أن الجلسات تستهدف تحسين النظرة إلى التعليم الفني.