منح ومكافآت مالية لـ26 طالبا من أوائل الشهادات الفنية بملتقي إيدتوك |صور

كرم الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم 26 طالبا من أوائل الشهادات الفنية والتكنولوجية المختلفة، خلال فعاليات اليوم الثاني من الملتقى الثاني للمعرض والملتقى الدولي للتعليم الفني والتكنولوجي، "إيدتوك إجيبت 2023".

وحرص الوزير على تسليم شهادات التقدير في بادرة هي الأولى من نوعها بوزارة التعليم العالي لأوائل الشهادات الفنية الصناعية، والتجارية، والزراعية، والسياحة والفنادق،والتعليم المزدوج، وأوائل المدارس التطبيقية التكنولوجية.

وحصل المكرمون على منح مشاركة في دورات تدريبية، و صقل المهارات.

كما حصل المكرمون على مكافآة مالية مقدمة من إدارة الملتقى مناصفة مع مشروع قوى عاملة مصر الممول من المعونة الأمريكية.

وحرص الوزير على تفقد أجنحة المعرض الذي يضم عرضا لأنشطة عدد من مؤسسات التعليم الفني والتكنولوجي والتدريب والجامعات التكنولوجية.

وانطلقت فعاليات الملتقى الدولي الثاني للتعليم الفني والتكنولوجي والتدريب المهني «إديوتك إيجيبت 2023 " ، تحت شعار "ارسم مستقبلك "، أمس الإثنين، وذلك في إطار رؤية القيادة السياسية وخطة الدولة الشاملة لإصلاح وتطوير التعليم الفني وفتح آفاق جديدة لسوق العمل المحلية والدولية، والاستثمار في المنتج البشرى.

يعقد الملتقى برئاسة ورعاية الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحظى النسخة الثانية من الملتقى برعاية وحضور كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد أيمن عاشور، مع ، مشاركة دولية واسعة حيث تضم قائمة المشاركين نائب رئيس البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير آلان بيلو والسيدة مارجريت سانشو، نائبة مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والدكتور ألكسندر سوليجا، مدير مشروع الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشامل مع مصر TCTI، - الوكالة الألمانية للتعاون الدولي جي أي زد، و توبياس كراوس، نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر.

وقال الدكتور علي شمس الدين، رئيس الملتقي، إن الملتقى يشهد العديد من الجلسات حول منظومة التعليم الفني والتمويل، بمشاركة دولية، لافتا إلى أن الجلسات تستهدف تحسين النظرة إلى التعليم الفني، لافتا إلى أن الملتقى يستهدف الارتقاء بجودة التعليم الفني ودعم المؤسسات التعليمية في وزارة التعليم وبعض المؤسسات الأخرى، من خلال تجمع قيادات التعليم مؤسسات التعليم الفني والتكنولوجي والطلاب للتوعية بالمسارات المسئولة عن التعليم الفني والربط مع القطاع الخاص، لتلبية احتياجاته.

وأشار إلى أنه يستهدف أيضا إشراك أصحاب العمل في منظومة التعليم، من خلال تطوير وتوسع التعلم القائم على العمل وتقديم نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمدارس التكنولوجيا التطبيقية، كذلك أهمية إطلاق مبادرات وطنية بالشراكة مع الشركاء الدوليين وبرامج إصلاح التعليم والتدريب وغيرها من المبادرات، وآليات إدارة المدارس الثانوية الفنية.

وأوضح شمس الدين، أن الملتقى سيشهد إعلان تقرير النتائج الخاص بسوق العمل الدولي والذي تم بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وبالشراكة مع وزارة الهجرة وبتمويل من البنك الأوروبي للإعمار والتنمية.

تكريم 26 طالبا من أوائل الشهادات الفنية والتكنولوجية

تكريم 26 طالبا من أوائل الشهادات الفنية والتكنولوجية

تكريم 26 طالبا من أوائل الشهادات الفنية والتكنولوجية

تكريم 26 طالبا من أوائل الشهادات الفنية والتكنولوجية

تكريم 26 طالبا من أوائل الشهادات الفنية والتكنولوجية

تكريم 26 طالبا من أوائل الشهادات الفنية والتكنولوجية