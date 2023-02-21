عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأسانسير عجنه.. “أحمد” خرج يصلح مصعد العمارة فسقط عليه | تفاصيل مأساوية

خرج ليصلح الأسانسير
خرج ليصلح الأسانسير فسقط عليه وأنهى حياته

لم يكن الشاب العشريني يعلم أنه عقب خروجه إلى عمله، حيث يعمل فني لتصليح المصاعد، ستكون آخر مرة له للعمل في هذه المهنة، التي كانت سببا في وفاته، بعد أن سقط عليه مصعد إحدى العمارات أثناء قيامه بتصليحه، ليلقى مصرعه في الحال. 

على الرغم من اعتياد أحمد طارق على إصلاح أعطال المصاعد، ومهارته في تصليحها، إلا أنه في هذه المرة التى ذهب فيها لتصليح المصعد الخاص بإحدى العمارات، وأثناء عمله في تصليح العطل، فوجئ بتهاوي كابينة المصعد عليه وهو ينظر لها في صدمة وذهول لعلمه أنها ستكون النهاية، لتسقط عليه وتنهي حياته في الحال. 

العثور على جثة مجهولة بترعة العزيزية بالغربية والأمن يحقق

دهسه قطار.. أب بالغربية يفارق الحياة من هول صدمات وفاة أبنائه الصغار

تفاصيل الواقعة

شهدت مدينة المحلة بمحافظة الغربية وفاة شاب في العقد الثالث من العمر، إثر سقوط مصعد عليه، حال قيامه بأعمال إصلاح داخل برج سكني، وتم الدفع بسيارة إسعاف ونقل الجثة لمشرحة مستشفى المحلة العام.

كانت  الأجهزة الأمنية بقسم شرطة أول المحلة، تلقت إخطارا من المقدم خالد عامر، مأمور قسم شرطة أول المحلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة من الأهالي بسقوط مصعد برج سكني بشارع سعد محمد سعد على أحد الفنيين حال قيامه بعملية الإصلاح.

وانتقلت القيادات الأمنية إلى مكان الحادث، وتم الدفع بسيارة إسعاف إلى محل الواقعة.

وكشفت التحريات الأمنية من التحريات والمعاينة الأولية، وفاة الشاب، ويدعى أحمد طارق محمد على، ويبلغ من العمر 23 سنة، إثر سقوط مصعد برج سكني، بشارع سعد محمد سعد، وتم رفع المصعد واستخراج الجثمان، كما تم  نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها.

الغربية حادث تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاصفة أوتو.. حقيقة أسوأ 3 أيام طقس بـ مصر| ثلوج وأمطار رعدية

ليلة حمراء تقوده للإعدام.. "زوبة" تدفع حياتها ثمنا لخيانة "حنكوش" مع مرات ابن عمه المغترب

الفرخة بـ71.5 جنيه.. تعرف على أسعار الدواجن اليوم

العالم الهولندي يحذر من زلازل 22 فبراير.. ماذا يحدث غدا؟

عقب التهنئة والإهداء.. حقيقة استقبال مرتضي منصور لبعثة الهلال السوداني قبل مواجهة الأهلي

أول رد من الهلال السوداني على شكوى الأهلي ضده في الكاف

سعر عيار 21 الآن| كم سجل الذهب اليوم بعد التراجع المستمر؟

الزلزال الكبير لم يأتِ بعد.. هل تصدق نبوءة العالم الهولندي المثير للجدل؟

ترشيحاتنا

بايدن تعهد بأمن أوروبا.. رئيس بولندا: نشعر بالأمن لوجود القوات الأمريكية بأراضينا

ندعم أوكرانيا عسكريا.. الرئيس البولندي يستنجد بنظيرة الأمريكي لحمايته من روسيا

السفير السعودى بالقاهرة: مشروعات جديدة لتشجيع ضخ المزيد من الاستثمارات بالسوق المصرية

الأهلي يتقدم على أسوان بثلاثية نظيفة في الشوط الأول

الأسانسير عجنه.. “أحمد” خرج يصلح مصعد العمارة فسقط عليه | تفاصيل مأساوية

بوتين: الغرب يشن حربًا ثقافية ضد المسيحية الأرثوذكسية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. ظهور الشفق الأخضر في سماء ولاية ألاسكا بأمريكا

بعد دعمها له فى قضية الاغتصاب.. إطلالات أثارت الجدل لـ زوجة سعد لمجرد

بـ وزن زائد .. مى حلمى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

بوكيه البيض.. طريقة أنسب هدية عملية تثير الجدل من المنوفية| صور

فيديو

ظهرت بعد كارثة تركيا .. كل ما تريد معرفته عن ظاهرة البرق الزلزالي «فيديوجراف»

مفاجأة في سعر الذهب والدولار اليوم.. تفاصيل

ارتدوا ملابس ثقيلة .. تفاصيل حالة الطقس اليوم

قبل زيادة الأسعار/ سيارات بدون جمارك وضرائب.. تفاصيل / فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

بفارغ الصبر

محمد مخلوف

الخطة «كود».. لضبط الأسعار!!

المستشار أسـامة الصعيدي

الشخصية القانونية والموت الرقمي

إلهام أبو الفتح

يا رب

إبراهيم شعبان

الناس لا يموتون في اليابان بسبب الزلازل

د. ماريان جرجس

أقصوصة نجاح على هامش الحرب الروسية

د. صفوت عمارة

الإسراء والمعراج معجزة كبرى

علي الرز

أنت تحديدا.. لا تدافع عن مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ