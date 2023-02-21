الأسانسير عجنه.. “أحمد” خرج يصلح مصعد العمارة فسقط عليه | تفاصيل مأساوية

لم يكن الشاب العشريني يعلم أنه عقب خروجه إلى عمله، حيث يعمل فني لتصليح المصاعد، ستكون آخر مرة له للعمل في هذه المهنة، التي كانت سببا في وفاته، بعد أن سقط عليه مصعد إحدى العمارات أثناء قيامه بتصليحه، ليلقى مصرعه في الحال.

على الرغم من اعتياد أحمد طارق على إصلاح أعطال المصاعد، ومهارته في تصليحها، إلا أنه في هذه المرة التى ذهب فيها لتصليح المصعد الخاص بإحدى العمارات، وأثناء عمله في تصليح العطل، فوجئ بتهاوي كابينة المصعد عليه وهو ينظر لها في صدمة وذهول لعلمه أنها ستكون النهاية، لتسقط عليه وتنهي حياته في الحال.

تفاصيل الواقعة

شهدت مدينة المحلة بمحافظة الغربية وفاة شاب في العقد الثالث من العمر، إثر سقوط مصعد عليه، حال قيامه بأعمال إصلاح داخل برج سكني، وتم الدفع بسيارة إسعاف ونقل الجثة لمشرحة مستشفى المحلة العام.

كانت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة أول المحلة، تلقت إخطارا من المقدم خالد عامر، مأمور قسم شرطة أول المحلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة من الأهالي بسقوط مصعد برج سكني بشارع سعد محمد سعد على أحد الفنيين حال قيامه بعملية الإصلاح.

وانتقلت القيادات الأمنية إلى مكان الحادث، وتم الدفع بسيارة إسعاف إلى محل الواقعة.

وكشفت التحريات الأمنية من التحريات والمعاينة الأولية، وفاة الشاب، ويدعى أحمد طارق محمد على، ويبلغ من العمر 23 سنة، إثر سقوط مصعد برج سكني، بشارع سعد محمد سعد، وتم رفع المصعد واستخراج الجثمان، كما تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها.