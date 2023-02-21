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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمجاد وبطولات وعراقة.. تفاصيل هوية يوم التأسيس السعودي

الملك سلمان وولي
الملك سلمان وولي العهد

معانٍ عظيمة، ودلالات راسخة حملتها هوية يوم التأسيس بكل فنٍ وإبداع، لتكون جزءاً من لحظة الاعتزاز والاحتفاء بتاريخ المملكة العربية السعودية العريق، حيث جاءت الهوية البصرية ليوم التأسيس تحت شعار "يوم بدينا"، لتشير إلى معانٍ جوهرية تاريخية متنوعة، ترتبط بأمجاد الدولة السعودية وبطولاتها وعراقتها، حيث تظهر في منتصف الشعار أيقونة "رجل يحمل راية"، في إشارة إلى بطولة رجالات المجتمع السعودي والتفافهم حول الراية، التي رفعوها وحموها ودافعوا عنها وضحوا في سبيلها بالغالي والنفيس.

ويحيط بأيقونة الهوية أربعة رموز هي: التمر الذي يدل على النماء والحياة والكرم، والمجلس الذي يعبر عن الوحدة والتناغم الثقافي المجتمعي، والخيل العربي وهو العنصر الذي يعرض فروسية أمراء الدولة وشجاعتهم وبطولاتهم، والسوق؛ في إشارة إلى الحراك الاقتصادي والتنوع والانفتاح على العالم.

وكُتبت عبارة "يوم التأسيس - ١٧٢٧م" بخط مستلهم من مخطوطات عديدة، وثقت تاريخ الدولة السعودية الأولى، لتكون الرسالة الشاملة للشعار مرتبطة بالقيم التي تمثل الثقافة السعودية المشتركة، وموصلةً لمعاني الفخر والحماس والأصالة والترابط، ومرتبطة بالضيافة والكرم والمعرفة والعلوم.

وأتت الهوية البصرية ليوم التأسيس هذا العام تحت شعار "يوم بدينا"، تعزيزًا للقيم والمعاني المرتبطة بهذه المناسبة الوطنية المميزة، وترسيخًا للفخر بالإرث الثقافي والاجتماعي لهذه الدولة ومجتمعها.

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