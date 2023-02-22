باحث أوكراني: روسيا تهدد بالتصعيد.. و90% من جيشها متواجد بكييف.. فيديو

أكد نيكولاي بوستن، الباحث الأوكراني، أن الدول الغربية، تعمل على تقديم الدعم لأوكرانيا، خاصة في ظل الحرب الروسية والإعتداءات التي تقوم بها على أوكرانيا.

وقال نيكولاي بوستن، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة”، عبر فضائية “ألمحور”، ان أوكرانيا تريد إنهاء هذه الحرب، والإنتصار في أقرب وقت، خاصة أن العالم يعاني من خسائر إقتصادية كبيرة نتيجة تلك الحرب.

وتابع الباحث الأوكراني، أن أوكرانيا تريد تسريع انهاء الحرب، لذا عملت على عدد من الدول الغربية على تقديم الدعم العسكري والأسلحة لأوكرانيا.

90% من جيشها لأوكرانيا

وأشار نيكولاي بوستن إلى أن روسيا دائما ما تهدد بمزيد من التصعيد، خاصة أن روسيا أرسلت أكثر من 90% من جيشها لأوكرانيا.