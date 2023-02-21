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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

هل تنبؤات العالم العراقي حقيقة؟.. رد غير متوقع من القومي للبحوث الفلكية

الدكتور صلاح الحديدي
الدكتور صلاح الحديدي أستاذ الزلازل

رد الدكتور صلاح الحديدي، أستاذ الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، على تصريحات العالم الهولندي بشأن احتمالية وقوع زلزال في المنطقة والتي حدثت بالفعل أمس.

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توقع حدوث زلزال غدا .. ماذا قال العالم الهولندي ؟


وقال صلاح الحديدي، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، إن معظم الزلازل تأتي من قبرص وتركيا، مضيفا أن مركز الزلازل لا يمكن تحديده من محطة واحدة.


وتابع الدكتور صلاح الحديدي، أستاذ الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن معهد حلوان عريق في قياسات الزلازل، وعمره أكثر من 150 عاما، مستدركا أن فكرة العالم العراقي أن هناك قوة جذب بين الكواكب والأرض، وهذا الأمر صحيح في موضوع المد والجذر.

 

كلام العالم العراقي لم يثبت صحته 


وأكمل الدكتور صلاح الحديدي، أستاذ الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن كلام العالم العراقي لم يثبت صحته من الناحية العالمية تماما في موضوع وقوع زلازل في الأيام الحالية، وكل ما حدث هو من قبيل الصدفة.
 

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