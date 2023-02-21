تعدد الأقطاب والعلاقات بين البلدين.. ماذا يحدث خلال القمة الصينية الروسية؟

عقد مدير مكتب اللجنة المركزية للشؤون الخارجية الصينية وانج يي اجتماعا مع قادة آلية التشاور الأمني ​​الاستراتيجي الصيني الروسي وأمين مجلس الأمن في الاتحاد الروسي باتروشيف في موسكو اليوم.

ناقش الجانبان الوضع الاستراتيجي الدولي الحالي، وأعربا عن رغبتهما في ممارسة التعددية الحقيقية بشكل مشترك، ومعارضة جميع أشكال التنمر من جانب واحد، وتعزيز إضفاء الطابع الديمقراطي على العلاقات الدولية وتعدد الأقطاب في العالم. وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية.

كما اتفق الجانبان على مواصلة تعزيز التعاون ضمن إطار متعدد الأطراف وبذل المزيد من الجهود لتحسين الحوكمة العالمية.

ويعتقد الجانبان أنه يجب الحفاظ على السلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بحزم، ومعارضة إدخال عقلية الحرب الباردة والمواجهة بين التكتلات والمواجهة الأيديولوجية.

ووصف الأمين العام لمجلس الأمن للاتحاد الروسي نيكولاي باتروشيف بكين بأنها "أولوية قصوى" لسياسة موسكو الخارجية. وذلك حسبما ذكر "راديو آسيا الحرة".

وأكد، أنه يتعين علي الجانبين توحيد الجهود لمواجهة الغرب، خاصة بعد مرور عام على الحرب الأوكرانية الروسية.

ووفقا لوكالة "RIA" الروسية، فقد أعرب باتروشيف لوانج عن دعم موسكو لموقف بكين في القضايا المتعلقة بتايوان وهونج كونج و شينجيانج.