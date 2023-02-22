غير صحيح.. الأهلي يحسم الجدل بشأن خناقة كهربا مع مهاجم الفريق

أعرب سامي قمصان مدرب النادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الثمين الذي حققه فريقه على حساب أسوان، بثلاثية نظيفة، بالدوري المصري الممتاز.

وقال سامي قمصان، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن الأهلي قدم مباراة كبيرة واستحق الفوز على فريق مجتهد مثل أسوان.

وتابع :" أغلقنا حاليا صفحة أسوان وسنبدأ من الغد الاستعداد لمواجهة صن داونز، إنها صعبة للغاية والأهلي مطالب بتحقيق الفوز من أجل المنافسة على بطاقة التأهل للدور المقبل من البطولة، مشددا :" الأهلي غير معتاد على خساراة مباراتين في التصفيات".

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وواصل :" كل ما تردد حول دخول محمود كهربا في مشادة مع زميله شادي حسين، غير صحيح، وبرونو سافيو يعاني حاليا من إصابة ونعده للمشاركة في اللقاءات المقبلة".