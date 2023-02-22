أحرج مسئولي الأهلي.. تعليق مثير من رضا عبدالعال على تألق كهربا

أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" أن مسؤولو النادي الأهلي مطالبون بسداد غرامة محمود كهربا لاعب الفريق الأحمر لصالح نادي الزمالك في أقرب وقت والوقوف بجوار اللاعب في أزمته الحالية لرفع الإيقاف عنه في ظل مهلة الـ60 يوم من الفيفا.

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" عبر برنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق :" في رأيي أن تألق محمود كهربا مع الأهلي في الوقت الحالي منذ العودة من الإيقاف يحرج مسؤلي القلعة الحمراء خاصة في أزمة الغرامة الموقعة عليه لصالح نادي الزمالك".

كهربا

وتابع:"كهربا أثبت للنادي الأهلي أنه أهم من أي صفقة تم التعاقد معها في فترة الانتقالات الشتوية الماضية في يناير ويجب حل أزمته مالياً ".