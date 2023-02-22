طريقة عمل كب كيك الفراولة بمذاق شهي

تعد الفراولة من أكثر الفواكه التى تمتلك شعبية كبيرة فى مختلف أنحاء العالم لذا ترغب النساء فى استغلالها فى وصفات شهية يحبها أطفالها وجميع أفراد العائلة.

نعرض لكم طريقة عمل كب كيك الفراولة من خلال خطوات الشيف نرمين هنو مقدمة برنامج زي السكر.

مقادير كب كيك الفراولة

225 جرام دقيق

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر

ربع ملعقة صغيرة بيكنج صودا

نصف ملعقة صغيرة ملح

115 جرام زبدة

200 جرام سكر

1 بيضة

75 جرام زبادى يونانى

150 ملى حليب

2 ملعقة صغيرة فانيليا

75 جرام مربى فراولة

فروستنج الشوكولاتة:

250 جرام زبدة طرية درجة حرارة الغرفة

250 جرام سكر بودرة

200 جرام شوكولاتة بيضاء مذابة

70 ملى كريمة

1 ملعقة صغيرة فانيليا

للتزيين:

فراولة

شوكولاتة بيضاء

كب كيك أثناء التحضير



طريقة عمل كب كيك الفراولة:

* ضعى الزبدة والسكر فى العجان الكهربائي حتى تصبح هشة ثم ضعي البيض والزبادى واللبن والمربى ثم المكونات الجافة.

* ضع خليط كب كيك الفراولة فى قوالب داخل الفرن على درجة حرارة 160 درجة لمدة من 25 الى 30 دقيقة.

* اغسلي العجان ثم ضعي الزبدة والسكر حتى يصبح القوام كريمى ثم الشوكولاتة وتخفق جيدا" وتوضع فى كيس حلواني ثم يزين الكب كيك ويقدم.