وسط استعراض القوة العسكرية.. أزمة غذاء تلوح في الأفق بكوريا الشمالية

نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن خبراء قولهم إن كوريا الشمالية تعاني من أزمة غذاء حرجة، خلف مظاهر البراعة العسكرية التي تتفاخر بها.

وأضافت "بي بي سي"، أن كوريا الشمالية ليست غريبة على نقص الغذاء المزمن، لكن ضوابط الحدود وسوء الأحوال الجوية والعقوبات أدت إلى تفاقم الوضع في السنوات الأخيرة.

وقالت وسائل الإعلام الحكومية إنه من المتوقع أن يجتمع كبار المسئولين في نهاية فبراير لمناقشة "تغيير جوهري" في السياسة الزراعية.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية "كيه.سي.إن.إيه" أن هذا "عمل مهم وعاجل للغاية" وسط قضايا الزراعة الملحة.

وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي تواصل فيه بيونج يانج استعراض قوتها العسكرية.

وبحسب ما وُرِد، دقت وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية ناقوس الخطر بشأن نقص الغذاء وطلبت المساعدة من برنامج الغذاء العالمي.

وتُظهر صور الأقمار الصناعية من سلطات كوريا الجنوبية أن الجارة الشمالية أنتجت 180 ألف طن أقل كمية من الغذاء في عام 2022 مقارنة بعام 2021.

وفي يونيو الماضي، أثار برنامج الأغذية العالمي مخاوف من أن الظروف الجوية القاسية مثل الجفاف والفيضانات يمكن أن تقلل من إنتاج محاصيل الشتاء والربيع.

كما أفادت وسائل الإعلام الحكومية أواخر العام الماضي بأن البلاد تشهد "ثاني أسوأ" جفاف على الإطلاق.