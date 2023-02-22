منها تحميل الألعاب.. أفضل حيل في تطبيق فيسبوك Facebook

يوفر تطبيق فيسبوك Facebook الكثير من الميزات التي يمكنها تحسين تجربة المستخدمين، حيث يحتوي التطبيق على العديد من الحيل الفريدة التي يجب أن تجربها والتي يمكنها توفير الوقت والجهد عند القيام بعمل أشياء معينة.

وبحسب موقع ViralHax فإن هناك عددًا من الميزات الشيقة والتي يمكن تجربتها على فيسبوك Facebook ونعرض عددًا منها فيما يلي :

قم بتنزيل الألعاب على فيسبوك



ويمكنك الوصول إلى الكثير من الألعاب على فيسبوك، حيث يمكنك في الوقت الحالي أيضًا لعب الألعاب عبر الإنترنت على تطبيق ماسنجر مع أصدقائك ، حيث يضيف فيسبوك الكثير من الألعاب إلى ماسنجر، حيث وصلت هذه القائمة إلى 50 لعبة، وفي تطبيق ماسنجر Messenger انقر فوق علامة التبويب Discover في الركن الأيمن السفلي من الشاشة في ماسنجر، ويمكنك أيضًا لعب هذه الألعاب بمفردك وأيضًا مع أصدقائك.

إيقاف تشغيل فيديو التشغيل التلقائي أو الأصوات الأخرى



ويعد تشغيل الفيديو التلقائي ميزة مفيدة، لكنه مزعج عندما تريد حفظ حزمة البيانات الخاصة بك، كما أنه عندما تكون في مكان مزدحم وتبدأ مقاطع الفيديو في التشغيل التلقائي للفيديو بصوت مضحك، في هذه الحالة ، يمكنك إيقاف تشغيل الموسيقى للتشغيل التلقائي أو تعطيل ميزة التشغيل التلقائي تمامًا.

إلغاء متابعة شخص ما

وينشر بعض الأشخاص مرات عديدة في اليوم، الأمر الذي قد يجعلك تشعر بالملل عند رؤية منشوراتهم ، لكنك لا تريد إلغاء صداقتهم أو حظرهم، ويمكنك أن تفعل في مثل هذه الحالة أن تقوم بإلغاء متابعة شخص ما، حيث يجب عليك أن تنتقل إلى ملفهم الشخصي واكتب الخيار التالي هناك، ثم ستحصل على ثلاثة خيارات، وانقر فوق خيار إلغاء المتابعة ثم لن ترى منشوراتهم وذلك دون حظرهم أو حذفهم.

تتبع آخر جهاز قام بتسجيل الدخول على حسابك

وإذا كنت قلقًا بشأن حساب كلمة المرور الخاصة بك، فسوف يوفر لك فيسبوك وسيلة لتتبع أدوات تسجيل الدخول الخاصة بك ومواقعها، ويمكنك الانتقال إلى الإعدادات ثم الأمان وتسجيل الدخول ، سوف تحصل على جهاز قام بتسجيل الدخول.