أنت مكسوف تكلمه؟.. شبانة يشن هجوما عنيفا على إدارة الإسماعيلي بسبب ميدو

انتقد الإعلامي محمد شبانة مجلس إداة نادي الإسماعيلي على قرار رحيل أحمد حسام ميدو لاعب الفريق الأول لكرة القدم عقب التعادل أمام غزل المحلة مساء أمس .

وأضاف الإعلامي محمد شبانة في تصريحات إذاعية أنه تم إعفاء أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي من تولي المهمة الفنية خلال الفترة المقبلة بصفة رسمية عقب التعادل أمام غزل المحلة.

وتابع محمد شبانة" طريقة رحيل أحمد حسام ميدو عن القيادة الفنية لنادي الإسماعيلي موقف بايخ حيث تم إبلاغ الإعلان عن رحيل الجهاز الفني للنادي بقيادة أحمد حسام ميدو من خلال محمد عبد المنصف مدرب حراس المرمي بالإسماعيلي .

وأتم :" كان ممكن يتم الإبلاغ بصفة ودية مع أحمد حسام ميدو وتوجيه الشكر له علي فترة تواجده ".

وأوصل:" كان يجب على مجلس الإدارة إبلاغ المدرب وتويجه الشكر متسائلا:" آنت مكسوف تكلمه؟"

وانتهت مباراة غزل المحلة والإسماعيلي بالتعادل الإيجابي ١-١ في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.