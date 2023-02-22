المتيني: دور المسشفيات الجامعية كبير في خدمة المواطنين والتعليم والتدريب والبحث العلمي

تحتفل جامعة عين شمس، اليوم الأربعاء، بافتتاح عدد من قاعة الدراسات العليا الجديدة ومعمل الكمبيوتر بكلية الطب، وعدد من الافتتاحات بمجمع العمليات والرعايات المركزة بمستشفى أمراض وجراحات القلب والأوعية الدموية بالجناح الاقتصادي بمستشفى الدمرداش.

وذلك بحضور الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور على الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور طارق يوسف، المدير التنفيذي للمستشفيات، والدكتورة هالة سويد، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سامية عبده، نائب المدير التنفيذى للمستشفيات.

وقال الدكتور محمد المتيني، خلال إزاحته الستار عن عدد من التجديدات بكلية الطب جامعة عين شمس ومستشفى الدمرداش الجامعي: “نكمل المنظومة المتكاملة الطبية لجامعة عين شمس، وتسعى جامعة عين شمس إلى تقديم أفضل خدمة طبية للمجتمع، لأنها قدوة المستشفيات الجامعية على مستوى العالم”.

وأوضح رئيس جامعة عين شمس أن دور المسشفيات الجامعية كبير في خدمة المواطنين والتعليم والتدريب والبحث العلمي، بما يخدم المواطن المصري ويطور المنظومة الصحية بالمجتمع.

وأضاف المتيني أن هناك اهتماما خلال هذه الفترة، لتكون مدينة متكاملة مستقلة بذاتها، بما يمكنها من تقديم الخدمات الطبية للمرضى على أعلى مستوى، ومخطط للمدينة الطبية أن تتضمن أيضا مستشفى لجراحة الأطفال على أعلى مستوى ليضم جميع التخصصات لجراحات الأطفال من عظام ومخ وأعصاب وتشوهات الجهاز التناسلي .

وتأتي الافتتاحات بمستشفيات جامعة عين شمس في إطار المشروع العملاق "مدينة عين شمس الطبية"، وتهدف إلى توفير خدمة طبية مميزة وفق المعايير العالمية لجميع المرضى القادرين وغير القادرين، والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني للقضاء على قوائم الانتظار.

الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس

الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس

الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس

الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس

الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس