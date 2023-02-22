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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سر الاعتذار المفاجئ للسكك الحديدية خلال رحلة قطار بايدن إلى أوكرانيا

بايدن في رحلة قطار
بايدن في رحلة قطار أوكرانيا

في مفاجأة غير متوقعة للكثيرين، اعتذر رئيس شركة النقل بالسكك الحديدية الأوكرانية المملوكة للدولة، عما حدث خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن السرية إلى بلاده، وفق ما ذكرت صحيفة ديلي بيست الأمريكية.

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اعتذر رئيس نقل السكك الحديد في أوكرانيا، عن انقطاع الخدمة بسبب زيارة جو بايدن إلى كييف يوم الاثنين الماضي على متن قطار "رايل فورس وان".

و قال الرئيس التنفيذي للسكك الحديدية الأوكرانية ، ألكسندر كاميشين ، إن المشاركة في الخدمات اللوجستية للزيارة السرية لرئيس الولايات المتحدة إلى العاصمة الأوكرانية كان "شرفًا وامتيازًا لي وللفريق بأكمله".

وأضاف "كان الأمر تحدي، بل ومشروع معقد للغاية".

 

اعتذار رئيس شركة النقل بالسكك الحديدية

وكتب كاميشين في تغريدة على تويتر "أريد أيضًا أن أعتذر عن كسر القواعد في النقل لأوقات التحرك والانتقال بالسكك الحديدية". 
تابع "اضطررنا إلى تأخير بعض قطاراتنا لإفساح المجال أمام قطار رايل فورس وان #RailForceOne. كان الأمر مؤلمًا لي ولفريقي، لكن كان علي القيام بذلك. لذا فإن 90 بالمائة فقط من قطاراتنا وصلت في الوقت المحدد أمس. أنا أعتذر".

 

 

 

رئيس شركة النقل بالسكك الحديدية الأوكرانية جو بايدن زيارة جو بايدن كييف رايل فورس وان ومشروع معقد للغاية اعتذار رئيس شركة النقل بالسكك الحديدية

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